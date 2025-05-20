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集邦：關稅導致監視器面板拉貨動能強 5月報價續漲

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技公布5月下旬面板報價。集邦／提供
集邦科技公布5月下旬面板報價。集邦／提供

集邦科技（TrendForce）20日公布5月下旬面板價格，電視面板及筆電面板價格力守平盤；監視器面板則因為搶在關稅課徵前拉貨，價格呈現續漲走勢。

TrendForce研究副總范博毓表示，5月電視面板需求逐漸出現減弱的態勢，品牌客戶因為手中的庫存已逐漸升高，開始陸續在訂單上作調節，以此來要求面板廠在價格上作出讓步，也希望藉此機會來稍稍抵銷關稅提高後帶來的成本上升壓力，有助於下半年的旺季促銷節奏。

不過面板廠在需求逐漸趨於弱勢之下，也開始一連串產能調節措施，希望能夠穩定面板價格，預期買賣雙方仍會在電視面板價格上有一番攻防角力。整體而言，目前預估5月份的電視價格將勉力守在持平態勢。

他指出，5月監視器面板持續受關稅議題發酵的帶動，維持不錯的拉貨動能。部分品牌客戶希望趕在3個月的關稅豁免到期前，加大備貨力道，部分品牌客戶則積極布局其他非美國的區域市場，帶動面板需求的增加，因此預期5月份面板價格可望持續維持上漲態勢。目前預估5月份的價格走勢，Open Cell面板預計上漲0.2美元，面板模組中，21.5吋與27吋預計上漲0.1美元，23.8吋需求較好，預估上漲0.2美元。

在NB面板方面，關稅的議題雖持續發酵，部分品牌客戶仍不時有急單出現，但因為各品牌客戶在東南亞布局的進度不一，因此額外的訂單需求並不穩定，僅能觀察到第2季的備貨動能明顯優於第1季的淡季需求，但大部分僅是維持在正常的備貨節奏之上。

面板廠也理解市場需求的變化，並且擔心進入下半年後關稅政策上的不確定因素，以及生產地移轉帶來的成本增加，都可能讓下半年的促銷力道縮手，整體需求急凍。在此較為悲觀的預期之下，面板廠並不敢貿然要求調漲面板價格，而是仍以穩定維繫與各個客戶的關係為首要目標，在此前提下，面板價格仍將維持穩定。目前預估5月份的面板價格將持續維持持平態勢。

電視面板 關稅 布局

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