COMPUTEX／邑錡發表4K雲端縮時相機BCC5000 進軍Edge AI 工地影像市場

縮時攝影機大廠邑錡（7402）於Computex大展發表4K雲端縮時攝影旗艦機種 BCC5000，同步展出最新研發的低功耗 Edge AI 影像辨識相機 Worksite AI Cam，展現公司在低功耗攝影、雲端平台整合與邊緣 AI 辨識三大領域的創新實力。

自2009年推出全球首款 All-in-One 縮時攝影專用機 GardenWatchCam 以來，邑錡陸續推出多款具高穩定性與便捷性的專業縮時攝影機型（BCC200、BCC300、BCC2000 Plus），全球累積銷售已突破百萬台。隨著市場對高畫質與遠端操控需求日增，邑錡自2017年即投入低功耗自有ASIC開發，並於今年完成整合自家晶片的4K智慧連網機種BCC5000。

邑錡表示，BCC5000 採用全新設計的 4K 連網縮時相機 TLC5000，搭配 IP65 防水防塵電能盒與工業級可延伸快拆夾具，並結合雲端控制平台，讓用戶可從辦公室遠端巡檢全台各地工地，協助營造業者與工程攝影師實現跨地專案管理，提升效率並拓展商機。

邑錡指出，BCC5000 於今年四月底已搶先在海外上市，除應用於建築縮時紀錄外，因其 4K 高解析與雲端整合能力，亦吸引 AI 辨識平台業者洽談合作，潛力橫跨智慧城市與智慧農業領域。

展會現場同時亮相的 Worksite AI Cam，為一款低功耗、電池供電、具備本地 AI 辨識功能的智慧相機，無須連網即可即時完成個人防護裝備（PPE）辨識、高風險動物警示等任務，適用於工安巡檢、野外動物驅離等場景，為高風險環境提供即時感知與通報能力。