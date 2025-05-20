COMPUTEX／愛比發表全新定位 AiB 整合四大品牌 揭語意AI生態系新時代

愛比科技（6858）20日參加台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI），並以全新定位「AiB」正式亮相，揭開由視訊硬體設備供應商邁向 AI 語意智慧生態系的轉型新篇章。

此次以「AI with Love 有愛的 AI」為主題，AiB 愛比科技將展示旗下四大核心技術品牌與整合式智慧解決方案，從教育場域延伸至企業語意理解與知識管理，全面呈現未來語意智慧平台藍圖。

愛比科技表示，在AI 技術驅動下，視訊溝通不再止於影像與聲音，而是邁向語意理解與智慧協作的新時代。愛比科技於 COMPUTEX 2025 發表全新定位「AiB」，象徵從視訊硬體設備商，正式轉型為 AI 語意智慧平台品牌，並將「以人為本、設計使用方式而非外型」的設計哲學，延伸至智慧系統的打造。

愛比科技董事長洪裕鈞表示，「我們不是把 AI 裝進硬體，而是把理解人的溫度注入 AI 裡」。他指出，AI 應成為理解語境、協助判斷的智慧夥伴。IPEVO 愛比科技也已正式蛻變為 AiB 愛比科技，以語意智慧為核心展開全新篇章。

總經理李信宜補充，AiB 不只是技術的集合，而是一套能傾聽需求、理解脈絡、主動協作的智慧系統。從會議攝影機到語意翻譯、從邊緣推論到智慧代理人，「我們正重塑企業溝通與知識決策的未來樣貌」。

這次 COMPUTEX 展會愛比首度完整揭示 AiB 愛比科技四大核心品牌：

IPEVO：AI 感知擷取裝置，擷取聲音與影像，連接實體場域與數位智慧，是 AI 生態的前端感知核心。

Vurbo.ai：AI 語意翻譯軟體，具備即時語音轉錄、翻譯與摘要功能，支援企業跨語溝通並整合內部知識系統。

AIEQ：AI 邊緣推論裝置，導入地端 RAG 檢索式生成架構，協助企業快速萃取與重組知識，承載組織記憶。

Agent I：AI 特務平台，能配置 AI 代理人，執行客服、查詢、訓練等智慧任務，是企業邁向智慧應用的關鍵引擎。