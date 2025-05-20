COMPUTEX／RISC-V Taiwan Pavilion 主題館登場
台北國際電腦展（COMPUTEX）於今日登場，RISC-V Taiwan Pavilion 主題館也隆重開幕，包括晶心科、智成電子、台灣發展軟體科技、睿智科技、陽明交通大學AI系統檢測中心等都參與，展示RISC-V IP、RISC-V 系統單晶片、RISC-V NPU等產品。
這是RISC-V Taipei Day首度於台北國際電腦展亮相，將有為期4天的展出。
另外，主辦單位也指出，台灣RISC-V聯盟將於5月21日舉行RISC-V Taipei Day論壇。
台灣RISC-V聯盟表示，RISC-V具有開源與靈活客製化的優勢，可加速全球創新。
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