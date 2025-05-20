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COMPUTEX／RISC-V Taiwan Pavilion 主題館登場

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
RISC-V Taiwan Pavilion 主題館開幕儀式，上午在南港展覽館舉行，台灣RISC-V聯盟會長林志明（右三）、RISC-V International 主席Lu Dai（左三）等出席。記者曾學仁／攝影
RISC-V Taiwan Pavilion 主題館開幕儀式，上午在南港展覽館舉行，台灣RISC-V聯盟會長林志明（右三）、RISC-V International 主席Lu Dai（左三）等出席。記者曾學仁／攝影

台北國際電腦展（COMPUTEX）於今日登場，RISC-V Taiwan Pavilion 主題館也隆重開幕，包括晶心科、智成電子、台灣發展軟體科技、睿智科技、陽明交通大學AI系統檢測中心等都參與，展示RISC-V IP、RISC-V 系統單晶片、RISC-V NPU等產品。

這是RISC-V Taipei Day首度於台北國際電腦展亮相，將有為期4天的展出。

另外，主辦單位也指出，台灣RISC-V聯盟將於5月21日舉行RISC-V Taipei Day論壇。

台灣RISC-V聯盟表示，RISC-V具有開源與靈活客製化的優勢，可加速全球創新。

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