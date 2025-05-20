和碩推AI與數位轉型創新方案 童子賢：AI競賽不是靠一己之力

和碩董事長童子賢今天在Computex和碩展區上，為總統賴清德介紹和碩展出的AI機器狗，指出AI的快速發展正加速帶動電動車、機器人與其他應用產業成長，實體AI的應用也將成為下一波重要契機；他心目中的機器人一定要夠聰明、夠靈活、夠實用，和碩推出的機械狗，未來則可幫助人類搜索、救災，具備高續航力。未來幾年，可在許多場域看到許多實體小型、大型智慧化機械，幫助人類做很多事情，最耳熟能詳的機械狗就能在野外搜救，提供極大幫助，未來警察和消防單位也會擁有很多智慧裝置，減少人類的損失，從防災到救援，都能給予協助。

童子賢回憶，從PC到智慧手機時代，製造業往往習慣站在後面，但現在這個趨勢已經改變，在AI引領的產業新局勢下，台灣不再只是默默無聞的代工者，而成為了全球品牌與科技領導者的重要合作夥伴，與矽谷、美國品牌業者合作緊密，讓製造廠商走到台前。

童子賢今日偕共同執行長鄧國彥、鄭光志出席自家公司COMPUTEX 2025開幕活動，他還以「一個好漢三個幫，一個籬笆三個樁」來比喻個體力量有限、群體協力才能成功，他說，籬笆要穩，需要有三個樁腳；一個好漢要打贏，更需要其他的好漢來幫忙。台灣要成功，得靠整體產業共同努力，台灣能扮演全球科技業最友善、積極、努力的夥伴。

童子賢接受採訪時說，AI不只是在網路上扮演聊天機器人，而會瀰漫在設計、科技研發、藥品研究、建築規劃、工廠建立前的模擬可行性實驗等。機器狗也是在25年前就問世，當年有日本大廠索尼推出Sony Aibo，「回頭看來，當年筆電才剛要加入WIFI技術；從Aibo走到現在，加入了更多機械動力智慧裝置，未來不只有機器狗，還會有機器水牛、機器大象，重點是具備高度智慧化能力，人類會在很多場合需要具高度智慧化能力、強大感測器和動力的機械。」

和碩共同執行長鄧國彥、鄭光志今日同台出席開幕活動，宣布公司正推進新技術，將工業自主化提升至前所未有的水準，使企業能夠應對複雜且不斷變化的國際貿易需求；策略是結合硬體卓越性與尖端軟體解決方案，特別是基於經過驗證的NVIDIA Enterprise AI Factory設計，這些整合式產品為AI驅動轉型提供了核心基礎。

和碩也強調，積極和輝達協力，為企業提供使用NVIDIA Blackwell平台在地端開發、部署和管理代理AI、物理AI及HPC工作負載的能力。該設計專為企業IT打造，提供加速計算、網絡架構、存儲及軟體建議，幫助組織更快實現價值並降低部署風險。

和碩與輝達合作的產品系列，包括NVIDIA MGX伺服器（AS400-2A1和AS205-2T1），支持4至8顆RTX PROServer GPUs；NVIDIA HGX B2008-GPU伺服器（AS401-2T0和AS800-2T0）；以及支援petabyte數據容量的32槽位E3.SNVMe全快閃伺服器（SS201-1A1），可以為下一代AIFactory提供基礎設施。