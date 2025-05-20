蔡司首度參展COMPUTEX 展示先進工業量測解決方案

台北國際電腦展（COMPUTEX）於20日盛大開展，德國光學技術領導廠商蔡司首度參展，並於現場展示工業量測三大解決方案。包含：工業CT斷層掃瞄系統、3D掃描系統與工業顯微鏡，鎖定與AI伺服器緊密相關的應用領域，助力合作夥伴提升產品品質，進而加速AI的應用與發展。展期間不僅舉辦開幕典禮，更邀集產官學界專家齊聚菁英會談，為AI浪潮下的精密科技挑戰，展示從研發到量產的完整工業品質解決方案。

首度參展COMPUTEX齊聚產官學專家 展示和台灣市場與供應鏈的深度連結

蔡司於COMPUTEX展示工業量測三大解決方案，將由專程自德國總部首次前來台灣的蔡司全球工業量測事業部執行長Marc Wawerla，親自蒞臨主持開幕活動，並邀請外交部、國家發展委員會、德國經濟辦事處、大學眼科與廣達電腦等重要台灣產官專家共襄盛舉，展現蔡司對台灣市場的高度重視與產業連結。

針對蔡司在工業量測領域的創新與貢獻，執行長Marc Wawerla表示：「蔡司始終以品質驅動全球製造革新，並在台灣電子產業扮演關鍵夥伴角色。蔡司憑藉深厚的技術創新能力，能協助供應鏈夥伴共同建立AI伺服器製造的新品質標準，以全球豐富的合作經驗與資源提供全方位的工業量測解決方案，推動產業升級。」

延續對台投資承諾 蔡司品質卓越中心動工 加速精密技術發展

延續對台灣市場的承諾，蔡司台灣總經理章平達表示：「台灣在AI時代具備關鍵的戰略地位，擁有全球領先的製造與研發能力，而蔡司持續以『Taiwan to Global』營運策略深耕台灣，期待與台灣共同推進技術發展。除了先前於竹科斥資超過3億元打造台灣首座新創中心外，位於台中的品質卓越中心也已於5月19日舉行動土典禮，預計2026年第一季落成，致力成為專業實驗室，為產業客戶進行產品檢測和品質驗證。」

偕同供應鏈夥伴探討工業量測解決方案 助力合作夥伴穩健應對AI變革

隨著生成式AI技術的推進，伺服器算力需求大幅提升，進一步推動AI伺服器的需求急劇增長。今（20日）菁英會談，英業達、廣達及緯穎說明蔡司做為合作夥伴，面對早期創新階段的品質管理的挑戰，提供完整的解決方案，共同面對品質管理的挑戰。廣達則強調，蔡司在制定產業標準和品質基準上扮演關鍵角色，將和供應鏈一起迎接AI浪潮帶來的產業變革。

隨著製程複雜度提升，PCB層數增加、裝置結構與散熱難度加大，傳統物理破壞檢測方式已難以因應，而當伺服器系統組裝接近L10、L11的階段，伺服器的運作狀態是否穩定是關鍵。而蔡司以解決方案服務的豐富經驗，為工業量測過程中會遇到的各種挑戰提供相應的解決方案與設備，本次COMPUTEX展出工業量測三大解決方案，應用領域橫跨航太、汽車、電子等產業，包含：

工業CT斷層掃瞄系統（3D X-ray / Metrotom 1500）提供無損檢測解決方案，採用非破壞性掃描技術，以無損分析和全面內部檢測確保產品品質，協助供應鏈夥伴快速偵測並分析隱藏缺陷，提升效率與產品品質。

3D掃描系統（ATOS ScanBOX 5120）用於複雜元件的自動偵測，能快速測量精細零組件。

工業顯微鏡（Microscope EM / EVO）為失效分析的最佳幫手，為品質控制領域提供顯著優勢。其關鍵特點包括高解析度成像和先進光學技術，確保清晰、細緻的觀察。

蔡司今年首度參展COMPUTEX，不僅展示完整的工業量測解決方案，更是對所有客戶和合作夥伴的邀請與承諾，藉由5月19日台中品質卓越中心的動土，將持續引進全球資源與經驗，與台灣一同面對AI浪潮帶來的挑戰與機遇，助力企業實現精密製程的提升。