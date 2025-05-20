眾福科首發 IAE 智慧停車方案 AI×AR 智取未來交通

戶外專業顯示器製造商眾福科（3168）於2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）推出整合集團資源與策略夥伴共同打造的「IAE智慧停車解決方案」。該方案導入AI技術的軟硬整合，實現全面智慧化，展現眾福科在多元應用領域的整合創新實力。

眾福參加明基佳世達集團Computex AI WOW展區，於5月20日至5月23日在台北南港展覽館1館4樓展示IAE智慧停車解決方案，攤位編號M0120，合力打造更智慧、更永續的未來。

根據Allied Market Research報告，全球智慧停車市場2023年為85億美元，預計於2033年達到483億美元，年複合成長率(CAGR)高達19.3%。

市場需求的迅速成長，來自於對提升停車效率、節省燃油與優化空間運用的高度期待。IAE智慧停車方案整合AR導引、AI預測與3D影像管理，提供如車位預測、環境警示、快速支付等多項功能，有效降低油耗與碳排放，提升能源使用效率，推動城市邁向低碳永續的智慧交通未來。

眾福科執行長俞思平表示：「我們將持續拓展新客戶與新產品，致力於打造高附加價值的創新應用。本次結合集團資源與重要策略夥伴，展現我們在產品開發與市場布局上的整合實力，為多元應用場域創造全新價值。」

IAE即Innovative（創新）、Automated（自動化）、Efficient（高效率），是一套整合強固型顯示技術、高效運算平台與AI應用的智慧停車方案。該系統由眾福科攜手全球嵌入式主機板與工業電腦領導品牌友通資訊（DFI），以及新加坡電子停車與支付設備專家偉龍電子（Wei Long Electronics）共同開發，針對嚴苛環境與智慧交通管理需求量身打造。