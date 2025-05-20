昶瑞無人機模組下半年啟動出貨 目標全球動力解決方案供應商

直流馬達吊扇大廠昶瑞機電（7642）積極拓展營運版圖，總經理楊偉成於20日股東會中表示，直流馬達吊扇與無人機動力模組將成為公司營運成長的兩大動能。公司投入開發多時的無人機動力模組，經日本國際大廠測試驗證效能優於同業，預計自今年下半年起開始小量出貨，近期目標更將在地化生產無人機槳葉，使動力模組產品線更為完整，積極搶攻全球高階無人機市場。

楊偉成進一步說，昶瑞吊扇產品憑藉高效能、低噪音和獨特設計風格，持續吸引HVAC系統整合商及建築開發商。預期吊扇與無人機動力模組產品的市占成長，將為公司今年下半年的營收帶來顯著挹注。

董事長蔡翔如指出，面對國際情勢的不穩定，這對昶瑞而言是挑戰也是機遇，團隊將嚴陣以待，持續努力創造企業價值最大化。昶瑞預計於5月22日掛牌上櫃，未來將持續投入新產品開發與市場拓展，結合台灣製造優勢與國際品質要求，朝向全球動力解決方案供應商之目標邁進。

昶瑞近期營運表現穩健，4月營收0.72億元，較去年同期成長22.74%；今年前4月累計營收為3.03億元，年增14.66%。

昶瑞說明，營收成長主要受惠於歐美市場對節能吊扇需求持續穩定，以及新興產品線布局開始發酵。儘管美國關稅影響全球，昶瑞機電展現其營運韌性，影響有限。

昶瑞強調，為響應永續發展趨勢，公司在產品製程中淘汰高污染製程，選用可回收與減碳包材，興建中的龍井二廠亦符合智慧建築、綠建築與低碳建築三大標章，實踐「智慧轉動、永續綠能」的企業願景。