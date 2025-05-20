聽新聞
0:00 / 0:00
昶瑞無人機模組下半年啟動出貨 目標全球動力解決方案供應商
直流馬達吊扇大廠昶瑞機電（7642）積極拓展營運版圖，總經理楊偉成於20日股東會中表示，直流馬達吊扇與無人機動力模組將成為公司營運成長的兩大動能。公司投入開發多時的無人機動力模組，經日本國際大廠測試驗證效能優於同業，預計自今年下半年起開始小量出貨，近期目標更將在地化生產無人機槳葉，使動力模組產品線更為完整，積極搶攻全球高階無人機市場。
楊偉成進一步說，昶瑞吊扇產品憑藉高效能、低噪音和獨特設計風格，持續吸引HVAC系統整合商及建築開發商。預期吊扇與無人機動力模組產品的市占成長，將為公司今年下半年的營收帶來顯著挹注。
董事長蔡翔如指出，面對國際情勢的不穩定，這對昶瑞而言是挑戰也是機遇，團隊將嚴陣以待，持續努力創造企業價值最大化。昶瑞預計於5月22日掛牌上櫃，未來將持續投入新產品開發與市場拓展，結合台灣製造優勢與國際品質要求，朝向全球動力解決方案供應商之目標邁進。
昶瑞近期營運表現穩健，4月營收0.72億元，較去年同期成長22.74%；今年前4月累計營收為3.03億元，年增14.66%。
昶瑞說明，營收成長主要受惠於歐美市場對節能吊扇需求持續穩定，以及新興產品線布局開始發酵。儘管美國關稅影響全球，昶瑞機電展現其營運韌性，影響有限。
昶瑞強調，為響應永續發展趨勢，公司在產品製程中淘汰高污染製程，選用可回收與減碳包材，興建中的龍井二廠亦符合智慧建築、綠建築與低碳建築三大標章，實踐「智慧轉動、永續綠能」的企業願景。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言