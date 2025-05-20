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昶瑞無人機模組下半年啟動出貨 目標全球動力解決方案供應商

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
昶瑞機電於20日舉行股東常會，董事長蔡翔如與總經理楊偉成偕同經營團隊合影，齊豎大拇指看好公司下半年在吊扇及無人機雙引擎帶動下的營運成長。昶瑞／提供
昶瑞機電於20日舉行股東常會，董事長蔡翔如與總經理楊偉成偕同經營團隊合影，齊豎大拇指看好公司下半年在吊扇及無人機雙引擎帶動下的營運成長。昶瑞／提供

直流馬達吊扇大廠昶瑞機電（7642）積極拓展營運版圖，總經理楊偉成於20日股東會中表示，直流馬達吊扇與無人機動力模組將成為公司營運成長的兩大動能。公司投入開發多時的無人機動力模組，經日本國際大廠測試驗證效能優於同業，預計自今年下半年起開始小量出貨，近期目標更將在地化生產無人機槳葉，使動力模組產品線更為完整，積極搶攻全球高階無人機市場。

楊偉成進一步說，昶瑞吊扇產品憑藉高效能、低噪音和獨特設計風格，持續吸引HVAC系統整合商及建築開發商。預期吊扇與無人機動力模組產品的市占成長，將為公司今年下半年的營收帶來顯著挹注。

董事長蔡翔如指出，面對國際情勢的不穩定，這對昶瑞而言是挑戰也是機遇，團隊將嚴陣以待，持續努力創造企業價值最大化。昶瑞預計於5月22日掛牌上櫃，未來將持續投入新產品開發與市場拓展，結合台灣製造優勢與國際品質要求，朝向全球動力解決方案供應商之目標邁進。

昶瑞近期營運表現穩健，4月營收0.72億元，較去年同期成長22.74%；今年前4月累計營收為3.03億元，年增14.66%。

昶瑞說明，營收成長主要受惠於歐美市場對節能吊扇需求持續穩定，以及新興產品線布局開始發酵。儘管美國關稅影響全球，昶瑞機電展現其營運韌性，影響有限。

昶瑞強調，為響應永續發展趨勢，公司在產品製程中淘汰高污染製程，選用可回收與減碳包材，興建中的龍井二廠亦符合智慧建築、綠建築與低碳建築三大標章，實踐「智慧轉動、永續綠能」的企業願景。

營收 無人機

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