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廣運在手訂單70億元創新高 半導體接單年增二倍

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
廣運總經理柯智鈞展示透過代理機器人業務，將導入場域應用市場。記者李珣瑛/攝影
廣運總經理柯智鈞展示透過代理機器人業務，將導入場域應用市場。記者李珣瑛/攝影

廣運（6125）總經理柯智鈞20日表示，廣運整體目前在手訂單70億元、創新高，能見度到2028年。今年公共工程、半導體發展及機電設備系統工程三箭齊發；五大產品在站穩智慧製造、智慧物流及無人搬運及戰情中心後，進一步發展半導體，預估今年半導體占接單量30%。

柯智鈞說，廣運未來發展三隻箭及五大產品，三箭包括公共工程、半導體發展及機電設備系統工程，五大產品則為智慧製造、智慧物流、無人搬運、半導體及戰情中心。其中智慧物流已接獲國內知名物流業訂單。

2025台北國際電腦展今天登場，廣運偕同金運科技參展。柯智鈞指出，今年新接訂單中，70%為智慧製造、智慧物流及無人搬運，去年開始切入半導體搬運解決方案，今年進入收成並大幅貢獻業績，目前半導體訂單占整體總訂單量30%，營收貢獻會逐步發酵。

柯智鈞表示，廣運的半導體是AHMS（自動物料搬運系統），包括路上跑的AMR及空中跑的OHT，第一季為第三波出貨，客戶為國內大廠，預估今年半導體接單量較去年成長兩倍。

機器人部分，廣運看好機器人領域不管人形或是手臂，今年開始導入AI機器手臂，代理德國AI機器手臂廠NEURA推出的不需要寫程式機械手臂，目前已開放預購及導入中，首波以智慧製造及智慧物流為主，預計8月自動化展會大規模推出，第二波開始承接德國公司的服務型機器人、第三階段則是跨入人形機器人。

柯智鈞認為，服務型機器人包括居家、照顧及醫療，人形機器人除服務型外，也可以工業型使用。

廣運集團另一核心事業廣運機械也將於5月22日於2025 NVIDIA GTC Taipei發表AI主題演講「STW51014」，「透過導入數位孿生、AI技術、NVIDIA Omniverse『Mega』Blueprint，優化系統整合方案的落地價值」。

演講將分享廣運與MetAI攜手打造數位孿生系統的實務經驗，並介紹如何建構USD數位資產，打造AI可視化管理平台。同時也將展示在第三方物流業者群豐欣業公司導入NVIDIA Blueprint與AI攝影機、MTMC技術的實地案例，呈現AI技術於物流場域的全面滲透。

廣運 半導體 AI

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