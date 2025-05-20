長榮航與外貿協會共同參展 COMPUTEX攜手布局全球差旅市場

長榮航空（2618）與中華民國對外貿易發展協會(外貿協會)再次攜手合作，即日起至5月23日，民眾親臨南港展覽一館的2025年COMPUTEX台北國際電腦展，除了有機會獲得長榮航空全球不限航點票價折扣優惠碼和精美好禮，還能親身體驗波音787皇璽桂冠艙座椅的卓越舒適性，感受五星級航空服務的品質。

長榮航空與外貿協會擁有同樣遍布全球的服務網路，透過雙方緊密合作，共同將台灣企業推向國際。COMPUTEX不僅為全球前三大電腦展之一，同時也是台灣向國際展現產業實力的重要平台，今年吸引超過1,400家來自不同國家的科技企業共襄盛舉，長榮航空藉此機會向全球商務夥伴隆重介紹全新升級的「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」，展現其深耕企業差旅市場與強化國際競爭力的嶄新布局，擴大爭取國際商務差旅的潛在市場，歡迎各產業的企業夥伴，整合彼此資源與客群，共同推廣行銷、深化長期合作關係，攜手成為共築藍圖的堅實夥伴。

長榮航空BizFam為全球化平台，主打一站式差旅服務，企業可透過差旅累積點數，兌換免費機票、艙位升等與機場禮遇，並可直接安排員工使用；同時也提供多元異業優惠，涵蓋飯店住宿、交通接駁、咖啡與按摩等，全面提升全球商務旅客的差旅體驗。

長榮航空於展場內設置互動體驗專區和機上服務用品展示區，讓民眾有機會親身體驗波音787皇璽桂冠艙座椅，感受長榮航空在座椅設計與客艙服務的用心，完成指定問卷調查的民眾還能把長榮航空全球不限航點票價折扣優惠碼和精美好禮帶回家。