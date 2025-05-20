辛耘董事長謝宏亮捐款1億元 支持清華物理衝刺全球排名

為支持清華物理系全力發展科學研究、國際合作，並提升國際排名與學術影響力，畢業自清華物理系的辛耘（3583）企業董事長謝宏亮20日宣布捐款1億元，成立「清華物理卓越發展基金」。

清華大學指出，這項基金將用於支持物理系傑出人才計畫及新地平線計畫，資助師生赴海外交流學習，發展並建立與國際名校及研究機構的跨國研究團隊，提升清華物理的國際影響力。

「清華物理卓越發展基金」捐贈簽約典禮今天在清華大學物理系館舉行，由校長高為元代表受贈簽約。高為元特別向謝宏亮校友表達誠摯敬意，感謝他對清華物理的關懷與支持。

高為元表示，清華物理最近歡慶60週年系慶，許多系友回到母校齊聚一堂，讓他深刻感受到物理系多年來努力對台灣社會的深遠影響。他相信，物理系可以從「非常好」到「更好」，而且不必再等60年，「有了謝宏亮校友的支持，我們可以集中火力，讓全世界都看到清華物理系！」

在最新公布的2025英國QS世界大學學科排名中，清華大學的「物理與天文」學科排名全球第85名，在天文、量子光學、半導體與量子科技等領域的研究都有突出表現，日前發表全世界最小的量子電腦更引起國際矚目。謝宏亮期許在卓越發展基金的助力下，清華物理的國際排名能再上層樓。

謝宏亮是清華理學院的第一屆傑出校友，1973年畢業於清華物理系，一向以母校深厚的研究能量自豪。他深切期盼在母校不斷茁壯、發展新領域的同時，像物理系這樣有特色、有學術份量的科系能得到多一點的資源挹注，把競爭力提升起來。

「儘管只是杯水車薪，但我期望這筆基金能拋磚引玉，也鼓勵更多的校友一起努力，發揮愛校的初心，捐款給各自畢業的科系，讓每一個科系的競爭力都獲得提升。」謝宏亮說。他也誠摯希望清華校友們能一起捍衛大學的學術獨立及自由學風，拒絕政治介入影響，堅定支持學校的信心。

清華大學理學院院長牟中瑜分析各項全球大學排名指標，認為「強化國際連結」是提升學術排名的重要關鍵。他表示，將善用謝宏亮校友捐款成立的基金 ，重點運用於強化國際合作，進一步提升論文引用率與學術聲譽。

牟中瑜強調，大學排名雖非衡量大學辦教育成就的唯一指標，但仍可據此檢視教研方向及不足之處，也是國際學生在選擇攻讀學校時的重要參考資訊。清華目前有數個學科進入QS學科排名百大榜單，如果有更多校友響應謝宏亮校友的拋磚引玉，定能支持母校各領域的教學研究邁向頂尖，進而提升清華的整體排名。

清華物理系主任劉怡維說明，「清華物理卓越發展基金」的運用將分為兩大部分。從今年開始的10年內，「物理系傑出人才計畫」將每年提撥400萬元，其中300萬元用於支持3名教授進行半年至1年的國外頂尖大學駐點研究；另100萬元支持駐點在清華物理的年輕國科會研究學者專題研究，提升其待遇，鼓勵他們積極與系上教授形成研究團隊。

「物理系新地平線計畫」則每年提撥610萬元（含學校補助款）用於博士研究生國際交流獎學金，所有清華物理系的博士生都可以獲得30到50萬的經費赴海外頂尖研究機構進行半年至1年的交流。

劉怡維期盼，透過師生的國際移動來建立與頂尖大學與學術機構的實質合作，接軌前沿研究，建立國際研究網絡，「不僅共同發表論文，還能發展帶動尖端研究進展的長期夥伴關係。」

物理系副教授童世光對「清華物理卓越發展基金」的設立深感認同。他表示，除了短期的國際研討會及發表論文，以半年或1年為期的駐點更能深化研究合作，但海外生活、交通等高額支出也令不少有意願的老師望而卻步，「有了這筆基金支持，老師們能更無後顧之憂地投入國際學術交流。」

「物理本質上是一個跨國及跨領域的學門。」童世光說：「這筆基金就像種下一顆種子，雖然現在無法預測它會開出什麼果實，但若沒有這顆種子，土裡就不可能有東西生長。」曾在美國多所大學從事研究的他表示，這項基金的挹注將對清華物理系的長期發展產生關鍵性影響。

清華物理系天文組大三生、也是系學會會長的林芸箏表示，天文領域常需與國外天文台合作觀測，但許多同學因資源限制而放棄機會，「學長設立的基金讓同學們看到更多的發展可能性。」