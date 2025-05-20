證交所設 COMPUTEX Hospitality Lounge 展現資本市場迎科技永續未來
全球矚目的科技盛會－台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）5月20日盛大登場，臺灣證券交易所（TWSE）與外貿協會、GQ攜手，自5月20日至23日於南港展覽館二館四樓，提供COMPUTEX Hospitality Lounge服務，期望在全球AI科技領袖與國際投資人雲集之際，打造結合科技、永續與市場交流的休憩場域，行銷臺灣資本市場特色與潛力。
這次COMPUTEX Hospitality Lounge以「臺灣智慧科技島」為概念，築起溫潤質感的空間，設有專屬休憩區、資訊牆與舒適座席，並提供台灣獨有的精緻餐飲，提供國內外機構投資人、企業代表及觀展民眾會談與休憩的場域。期間也同步展示證交所推動多元產品以及提供資本市場服務等成果，藉此深化與國際資本的互動，強化市場連結。
臺灣證券交易所近年持續強化國際能見度，並致力推動台灣成為具代表性的智慧科技與永續資本市場，透過這次COMPUTEX Hospitality Lounge的服務，不僅為國際與本地參展者提供專業溫馨的交流空間，更彰顯台灣資本市場邁向未來的開放與創新服務行動力。
COMPUTEX Hospitality Lounge
地點｜南港展覽館二館4樓
時間｜2025年5月20–23日，09:30–17:30
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