黃仁勳演講站台相挺 蔡力行回贈Fruit lady水果
聯發科副董事長暨執行長蔡力行今天在台北國際電腦展以「AI無界、智能無限」為題發表演講，輝達執行長黃仁勳再度現身站台相挺，謙稱自己是「營建工人」，現在是在「打造半客製化AI基礎建設」，蔡力行則在演講尾聲送上黃仁勳最喜歡的通化夜市鄭阿姨水果攤的水果表達感謝。
黃仁勳在演講上提到，他喜歡和聯發科的合作關係，盛讚聯發科的AI基礎設施規模。他表示輝達從電腦公司開始，現在要做的是為地球打造AI基礎建設，每個產業都會有AI基礎建設，因此現在是在打造半客製化AI基礎建設。蔡力行形容黃仁勳是「AI基礎建設人」（AI infrastructure guy），黃仁勳則自稱是「營建工人」。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言