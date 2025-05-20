黃仁勳演講站台相挺 蔡力行回贈Fruit lady水果

聯發科副董事長暨執行長蔡力行今天在台北國際電腦展以「AI無界、智能無限」為題發表演講，輝達執行長黃仁勳再度現身站台相挺，謙稱自己是「營建工人」，現在是在「打造半客製化AI基礎建設」，蔡力行則在演講尾聲送上黃仁勳最喜歡的通化夜市鄭阿姨水果攤的水果表達感謝。

黃仁勳在演講上提到，他喜歡和聯發科的合作關係，盛讚聯發科的AI基礎設施規模。他表示輝達從電腦公司開始，現在要做的是為地球打造AI基礎建設，每個產業都會有AI基礎建設，因此現在是在打造半客製化AI基礎建設。蔡力行形容黃仁勳是「AI基礎建設人」（AI infrastructure guy），黃仁勳則自稱是「營建工人」。 聯發科副董事長暨執行長蔡力行（右）今天在台北國際電腦展發表主題演講，輝達執行長黃仁勳（左）站台相挺，蔡力行則送上他最喜歡的通化夜市鄭阿姨水果攤的水果表達感謝。記者余承翰／攝影 聯發科副董事長暨執行長蔡力行今天在台北國際電腦展以「AI無界、智能無限」為題發表演講。記者余承翰／攝影 聯發科副董事長暨執行長蔡力行今天在台北國際電腦展以「AI無界、智能無限」為題發表演講。記者余承翰／攝影 聯發科副董事長暨執行長蔡力行今天在台北國際電腦展以「AI無界、智能無限」為題發表演講。記者余承翰／攝影 聯發科副董事長暨執行長蔡力行（右）今天在台北國際電腦展發表主題演講，輝達執行長黃仁勳（左）站台相挺，蔡力行則送上他最喜歡的通化夜市鄭阿姨水果攤的水果表達感謝。記者余承翰／攝影 聯發科副董事長暨執行長蔡力行今天在台北國際電腦展發表主題演講時，贈送輝達執行長黃仁勳他最喜歡的通化夜市鄭阿姨水果攤的水果表達感謝，會後並發送水果杯與聽眾分享。記者余承翰／攝影