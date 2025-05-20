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出席台北國際電腦展開幕儀式 賴清德總統參觀展區

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
鴻海展區的GB300 NVL72架構AI伺服器。記者曾學仁／攝影
鴻海展區的GB300 NVL72架構AI伺服器。記者曾學仁／攝影

台北國際電腦展（COMPUTEX）今天起至23日在台北南港展覽館登場，今年COMPUTEX以「AI Next」為主軸，共計有來自34國1400家參展商，使用4800個攤位，展示面積達8萬平方公尺。

賴清德總統上午出席台北國際電腦展開幕儀式，參觀微星、華碩、聯發科、鴻海、和碩等廠商攤位，並與鴻海董事長劉揚偉、和碩董事長童子賢等合影互動。今年COMPUTEX涵蓋「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」3大主題，新增「AI服務技術區」、「機器人與無人機區」等展區。

賴清德總統（左四）上午出席台北國際電腦展開幕儀式，參觀微星、華碩、聯發科、鴻海、和碩等廠商攤位，並與鴻海董事長劉揚偉（右四）等合影互動。記者曾學仁／攝影
賴清德總統（左四）上午出席台北國際電腦展開幕儀式，參觀微星、華碩、聯發科、鴻海、和碩等廠商攤位，並與鴻海董事長劉揚偉（右四）等合影互動。記者曾學仁／攝影
賴清德總統（左三）上午出席台北國際電腦展開幕儀式，參觀微星、華碩、聯發科、鴻海、和碩等廠商攤位，並與和碩董事長童子賢（左四）等合影互動。記者曾學仁／攝影
賴清德總統（左三）上午出席台北國際電腦展開幕儀式，參觀微星、華碩、聯發科、鴻海、和碩等廠商攤位，並與和碩董事長童子賢（左四）等合影互動。記者曾學仁／攝影
鴻海展區的人形機器人。記者曾學仁／攝影
鴻海展區的人形機器人。記者曾學仁／攝影

鴻海 機器人

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