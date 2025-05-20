快訊

惡鄰居冷氣外機熱風直吹！她怒「陽台變烤箱」 網給解方：可依法主張

21日迎小滿「將軍星」發威！四生肖行動力飆升、事業財富點到滿

遭葛斯齊酸「裝可憐深夜只想錢」 S媽揭向汪小菲討債內幕

COMPUTEX 2025驚見暖心一幕 台灣水果登上科技舞台

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
聯發科執行長蔡力行為黃仁勳準備通化街夜市的水果。記者朱子呈／攝影
聯發科執行長蔡力行為黃仁勳準備通化街夜市的水果。記者朱子呈／攝影

20日於2025台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講現場，出現一幕溫馨又幽默的橋段：聯發科（2454）執行長蔡力行特地準備了一份充滿台灣味的驚喜，要送給老朋友——輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳

蔡力行在台上話鋒一轉，詢問觀眾：「你們知道黃仁勳最愛台灣的什麼嗎？」自答：「除了事業，應該就是夜市。」他進一步透露，黃仁勳特別喜歡通化夜市，尤其是那位聞名業界的「Fruit Lady 鄭阿姨」，因此他今天準備了「鄭阿姨今天的新鮮水果」作為禮物。

當他從袋中陸續拿出番茄、青芒果和芭樂時，黃仁勳一臉不可置信地笑喊：「不可能吧！」並開心直說：「太棒了，這都是我最喜歡的！」全場哄堂大笑，氣氛熱絡。蔡力行則笑說，這份水果禮盒「完全原封不動，就是台灣夜市的組合包」。

幽默感不斷延續，黃仁勳打趣表示，他原以為蔡力行要送的是「萊姆威士忌之類的東西」，蔡則笑回：「那可能得先申請一下預算！」兩人一搭一唱，展現科技領袖少見的親和力。

最後兩位執行長在台上並肩合影，彼此感謝雙方公司的長期合作，也為這場聚焦AI與晶片技術的國際舞台注入濃濃的台灣人情味與文化色彩。這份來自夜市的「通化三寶」，無疑成為COMPUTEX 2025最具話題、最接地氣的一幕。

黃仁勳 蔡力行 夜市

延伸閱讀

影／鴻海劉揚偉電腦展主題演講 神秘嘉賓黃仁勳現身

黃仁勳多次提及高雄 陳其邁舉例說明「數位孿生城市」

許勝雄與黃仁勳相中北士科 文青變科技教父重拾教鞭

黃仁勳再點名台灣科技股！千金台積電買不起？00905平替首選入手價只要1萬3一周漲5.6％

相關新聞

迎合AI浪潮 聯發科蔡力行重磅宣布首顆2奈米晶片9月完成流片

聯發科執行長蔡力行今日在台北國際電腦展擔綱擔任主題演講時，重磅宣布專注技術領先使命的聯發科，決定與緊密合作夥伴台積電合作...

COMPUTEX開幕典禮 彭双浪談關稅變局：台灣應對有底氣、具四項優勢

2025台北國際電腦展(COMPUTEX)20日舉行開幕典禮，台北市電腦公會理事長彭双浪致詞提及關稅與地緣政治變局，他說...

黃仁勳演講站台相挺 蔡力行回贈Fruit lady水果

聯發科副董事長暨執行長蔡力行今天在台北國際電腦展以「AI無界、智能無限」為題發表演講，輝達執行長黃仁勳再度現身站台相挺，...

出席台北國際電腦展開幕儀式 賴清德總統參觀展區

台北國際電腦展（COMPUTEX）今天起至23日在台北南港展覽館登場，今年COMPUTEX以「AI Next」為主軸，共...

三星顯示參展COMPUTEX 低功耗UT One技術亮相 將重塑高階顯示器市場

三星顯示今年首度參與台北國際電腦展（COMPUTEX），不僅首次公開「UT（Ultra Thin）One」，展示一系列針...

聯發科蔡力行COMPUTEX演講 黃仁勳驚喜站台

聯發科（2454）執行長蔡力行於20日在台北國際電腦展（COMPUTEX）舉行主題演講，在演講末段，合作夥伴輝達（NVI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。