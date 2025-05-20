COMPUTEX 2025驚見暖心一幕 台灣水果登上科技舞台
20日於2025台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講現場，出現一幕溫馨又幽默的橋段：聯發科（2454）執行長蔡力行特地準備了一份充滿台灣味的驚喜，要送給老朋友——輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。
蔡力行在台上話鋒一轉，詢問觀眾：「你們知道黃仁勳最愛台灣的什麼嗎？」自答：「除了事業，應該就是夜市。」他進一步透露，黃仁勳特別喜歡通化夜市，尤其是那位聞名業界的「Fruit Lady 鄭阿姨」，因此他今天準備了「鄭阿姨今天的新鮮水果」作為禮物。
當他從袋中陸續拿出番茄、青芒果和芭樂時，黃仁勳一臉不可置信地笑喊：「不可能吧！」並開心直說：「太棒了，這都是我最喜歡的！」全場哄堂大笑，氣氛熱絡。蔡力行則笑說，這份水果禮盒「完全原封不動，就是台灣夜市的組合包」。
幽默感不斷延續，黃仁勳打趣表示，他原以為蔡力行要送的是「萊姆威士忌之類的東西」，蔡則笑回：「那可能得先申請一下預算！」兩人一搭一唱，展現科技領袖少見的親和力。
最後兩位執行長在台上並肩合影，彼此感謝雙方公司的長期合作，也為這場聚焦AI與晶片技術的國際舞台注入濃濃的台灣人情味與文化色彩。這份來自夜市的「通化三寶」，無疑成為COMPUTEX 2025最具話題、最接地氣的一幕。
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