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三星顯示參展COMPUTEX 低功耗UT One技術亮相 將重塑高階顯示器市場

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
三星顯示今年首度參展COMPUTEX 2025。圖／三星顯示提供
三星顯示今年首度參展COMPUTEX 2025。圖／三星顯示提供

三星顯示今年首度參與台北國際電腦展（COMPUTEX），不僅首次公開「UT（Ultra Thin）One」，展示一系列針對IT設備深度優化的低功耗解決方案，同時，也展示具備超高解析度及更新率的QD-OLED原型，預期將重塑高階顯示器市場的格局。

三星顯示副總裁暨大尺寸顯示事業部長李鍾赫表示，IT市場正從LCD過渡到OLED。三星顯示致力於以最完整的OLED技術組合，引領這波轉型，包括剛性、柔性、可摺疊OLED，以及QD-OLED與多樣化的IT解決方案，滿足客戶日新月異的技術需求。」

三星備受業界矚目的低功耗UT One技術，於本次台北國際電腦展公開亮相，這項技術採用超薄結構，首次在IT OLED面板上實現最低1Hz的可變更新率（One Hz）。根據內部測試結果，與現有面板相比，UT One可以降低30%的功耗，展現新一代節能效能。

UT技術採用全新超薄OLED結構，透過將上層玻璃基板替換為超薄的有機或無機薄膜，保留下層玻璃基板，使整體厚度與重量均比傳統兩層玻璃基板的OLED面板減少30%。UT技術所減少的重量相當於一個筆記型電腦電池芯的重量（約為50公克），有助於增加電池容量或提升產品的便攜性。

三星顯示的UT One是業界首次運用氧化物（Oxide）TFT技術，實現「最低1Hz可變更新率（VRR）」的IT OLED面板，UT One也可更有效的功耗分配。節省下來的電力可用於支援AI（人工智慧）功能、延長使用時間，從而顯著提升用戶的實際使用體驗。

三星顯示正在韓國忠清南道牙山市興建8.6代IT OLED專用生產線，並將在此產線上部署氧化物TFT工藝，為2026年量產做好準備。未來，UT One產品也將在此生產線上進行量產。

除了UT One之外，三星顯示也在本次展會上展示多種基於顯示算法的低功耗技術。其中，ICT（Intelligent Color Technology）能透過提高像素的色彩飽和度並降低亮度，在維持使用者視覺亮度體驗的同時，有效降低功耗；ELP（Edge Luminance Profile）則能充分利用OLED可單獨控制像素開關的特性，透過調節螢幕邊緣等不顯眼區域的亮度，進一步降低功耗。

面板 三星 OLED

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