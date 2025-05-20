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光寶科股東會／通過配發股息4.5元 以50周年做新起點、持續推動變革

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

光寶科（2301）20日召開股東會通過所有相關議案；去年全球合併總營收1,371億元，營業毛利率與營業利益率分別達21.6%與 9.4%；稅後純益119億元，每股純益5.21元，全年度現金股利配發總額達每股4.5元。

董事長宋明峰表示，在AI浪潮驅動產業轉型的關鍵時刻，以敏捷策略強化營運韌性，透過策略性投資與併購，布局未來關鍵技術與市場。以50周年做為新的起點，持續推動變革、為股東創造長期價值。

光寶科表示，自2020年起，獲利逐年穩定提升，成長型事業占比已提升至近60%；其中，毛利率由17.4%，穩步攀升至2024年的21.6%；營業利益率從6.5%提升至9.4%，EPS從4.31元成長至5.21元，轉型成果已初步顯現。

光寶科指出，邁入50周年的重要里程碑，鎖定成長型事業，即雲端及物聯網、與光電部門，設定營收比重目標達60%；其餘的40%來自金牛事業，即資訊與消費性電子部門。成長型事業的營收貢獻從2020年的49%，至2024年已提升到57%。

光寶科強調，在持續優化產品結構、導入數位化營運管理與AI工具、加速全球化布局，今年將返回成長軌道。

光寶科指出，憑藉電源管理的核心技術，成功擴展至資料中心等級的系統方案，推出整合AI伺服器電源、機櫃與液冷系統的完整解決方案，為轉型歷程中的重要里程碑；20日為台北國際電腦展 COMPUTEX 開展首日，今年展示多項最新技術成果，包括綠色資料中心、與AI-RAN等系統級解決方案，現場也安排多場小型論壇，分享在AI領域的最新應用與進展。

光寶科 AI

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