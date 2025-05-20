總統賴清德迎AI商機 推動產業界攜手可籌組國家隊

總統賴清德20日出席2025年「台北國際電腦展（COMPUTEX）」希望台灣產業界能與全球供應鏈能朝著三大面向進行合作，推動產業界攜手，布局全球，行銷全世界；台灣企業因應AI出現的龐大需求，也可以籌組國家隊。

總統賴清德開幕典禮致詞熱烈歡迎來自超過30個國家、1,400家廠商共襄盛舉，展示最先進的科技、最富有創意的商品，也是全球下一個世代科技發展的趨勢。

總統賴清德指出，今年展覽的主題是「AI Next」，這代表了我們正站在科技革新浪長的頂端，也代表人工智慧在下一個世代，勢必改變人類的生活、生產製造，甚至全世界的面貌。

總統賴清德進一步指出，希望跟台灣產業界、全球供應鏈能朝著三大面向進行合作。

首先，台灣企業家的立足台灣，相信台灣有機會在現有良好基礎上，立足台灣把台灣當作未來發展基地，無論遭遇任何困難或機會，都可以把台灣當作產業立足點。

未來世界是人工智慧的世界，在人工智慧的世界，台灣希望可以成為支點；政府會持續不斷推出新的法令、有益的政策，稅賦減免、金融支持，打造一個更容易讓ICT產業發展的環境。

也歡迎世界各國廠商可以來到台灣，包括英特格在幾年在高雄投資、美光在台中投資，包括Google全球最大研發中心落腳台灣，昨天開心看到輝達宣布他的全球營運中心，選擇在台北；AMD也公開宣布，研發中心有望在南台灣。

第二，希望產業界攜手，布局全球，行銷全世界。台灣會極力地跟友盟國家簽訂投資保障協定，投資避免雙重課稅協定，也會簽訂經貿協定。讓台灣的產業可以立足台灣，布局全球，行銷全世界。

未來也會善用人工智慧的優勢、半導體的優勢，跟友盟國家共同合作，推動全球半導體民主供應鏈夥伴倡議，讓上中下游可以串連起來，效率更加提升，避免紅色供應鏈低價傾銷，這樣才有辦法確保未來國際可以持續不斷地繁榮發展。

第三，台灣企業可以籌組國家隊。台灣固然在人工智慧、半導體、ICT、EMS等硬體上有很好成就，希望能持續加強軟體；包括人工智慧發展下的食衣住行商機，能因應各種問題提出解決方案。