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聯發科蔡力行COMPUTEX演講 黃仁勳驚喜站台

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科與輝達合作小型AI超級電腦。記者鐘惠玲攝影
聯發科與輝達合作小型AI超級電腦。記者鐘惠玲攝影

聯發科（2454）執行長蔡力行於20日在台北國際電腦展（COMPUTEX）舉行主題演講，在演講末段，合作夥伴輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也驚喜現身站台。

聯發科與輝達合作，除了車用產品等業務，還有AI超級電腦DGX Spark。

DGX Spark搭載與聯發科共同開發的GB10超級晶片，是目前全球體積最小的AI超級電腦，針對桌上型電腦的外型尺寸進行最佳化。

輝達執行長黃仁勳現身聯發科執行長蔡力行的主題演講。記者鐘惠玲攝影
輝達執行長黃仁勳現身聯發科執行長蔡力行的主題演講。記者鐘惠玲攝影
輝達執行長黃仁勳現身聯發科執行長蔡力行的主題演講。記者鐘惠玲攝影
輝達執行長黃仁勳現身聯發科執行長蔡力行的主題演講。記者鐘惠玲攝影

輝達 超級電腦 聯發科

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