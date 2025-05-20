聯發科蔡力行COMPUTEX演講 黃仁勳驚喜站台

聯發科（2454）執行長蔡力行於20日在台北國際電腦展（COMPUTEX）舉行主題演講，在演講末段，合作夥伴輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也驚喜現身站台。

聯發科與輝達合作，除了車用產品等業務，還有AI超級電腦DGX Spark。