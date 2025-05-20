賴總統出席 COMPUTEX 喊話 AI Next, Taiwan Leads 盼企業籌組國家隊

賴清德總統20日上午結束520談話後，出席「2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕典禮」。他提到，台灣的半導體、資通訊產業、人工智慧產業鏈相當完整，也是推動AI Next不可或缺的關鍵力量，可以說「AI Next, Taiwan Leads」。賴總統也提議，台灣企業可以籌組國家隊，加強軟體，包括人工智慧在各方面的問題上提出解決方案，都需要產業界跟政府共同合作。

賴總統表示，恭喜台北國際電腦展在今天隆重開幕，他代表國家熱烈歡迎來自超過30個國家、1,400家廠商共襄盛舉，在4,800個攤位上，進行展示最先進的科技、最富有創意的商品，同時也指出了未來全球下一個世代科技發展的趨勢。

賴總統說，台北市電腦公會彭双浪理事長特別提到，今天有登記要來參加的外國朋友超過五萬人，盛況空前。他也衷心祝福今天展覽能夠順利圓滿成功、成果豐碩，不僅僅可以造福台灣，也可以嘉惠全世界。

賴總統指出，今年展覽的主題是「AI Next」，這代表了人們正站在科技革新浪長的頂端，也代表人工智慧在下一個世代，勢必改變人類的生活、生產製造，甚至全世界的面貌。

賴總統說，大家也非常清楚，推動AI Next關鍵核心力量，就是運算。無論是生成式AI、代理式AI，或是實體AI，又或者雲端運算到邊緣運算，台灣的半導體、資通訊產業、人工智慧產業鏈是相當完整，也是推動AINext不可或缺的關鍵力量。

他提到，從去年外銷情況就可以看得出來。光ICT產品外銷金額超過一千億美金，2024年相較2023年成長59%，全球最先進的晶圓製造，全世界有超過百分之90，都在台灣製造。代表每一支智慧型手機、每一台資料中心，或是每一個AI加速器，都有來自台灣的創意與努力。

賴總統特別喊話，如果今天這樣說「AI Next，Taiwan Leads」，大家同意嗎？

他代表國家感謝科技界好朋友，四十年如一日不斷精進才有今天成果，大家的成就就是台灣的成就，台灣的成就也是全球產業鏈各國、各個廠商的共同成就。因為如果沒有大家共襄盛舉，台灣也沒辦法獨自走到今天的情況。

賴總統說，他非常希望，全球產業鏈大家共同來合作，創造一個更好的未來，推升全球可以持續蓬勃發展。因此今天，他非常希望跟台灣產業界、全球供應鏈大家能夠共同合作，以下幾件事情：

第一，台灣產業界，政府希望能夠立足台灣，把台灣當作未來發展，無論遭遇任何困難或機會，都可以把台灣當作產業立足點。未來世界是人工智慧的世界，在人工智慧的世界，台灣希望可以成為支點。政府會持續不斷推出新的法令、有益的政策，稅賦減免、金融支持，打造一個更容易讓ICT產業發展的環境。

他也歡迎世界各國廠商可以來到台灣，非常感謝，包括英特格在幾年在高雄投資、美光在台中投資，包括Google全球最大研發中心落腳台灣，昨天很開心看到輝達宣布他的全球營運中心，選擇在台北；AMD也公開宣佈，其研發中心有望在南台灣。種種投資加上台灣企業家的立足台灣，相信台灣有機會在現有良好基礎上，在未來全球人工智慧發展的路程上，台灣可以作為關鍵支點。

第二，希望產業界攜手，佈局全球，行銷全世界。台灣會極力地跟友盟國家簽訂投資保障協定，投資避免雙重課稅協定，也會簽訂經貿協定。讓產業可以立足台灣，佈局全球，行銷全世界。

台灣也會善用人工智慧的優勢、半導體的優勢，跟友盟國家共同合作，推動全球半導體民主供應鏈夥伴倡議，讓上中下游可以串連起來，效率更加提升，避免紅色供應鏈低價傾銷，這樣才有辦法確保未來國際可以持續不斷地繁榮發展。

第三，台灣企業可以籌組國家隊。固然在人工智慧、半導體、ICT、EMS等硬體上有很好成就，也希望加強軟體。包括人工智慧在食衣住行面臨的各種問題上提出解決方案，以及在軍工、安控、次世代通訊，包括無人載具、無人機、水下無人艇、機器人、人造衛星等，都需要產業界跟政府共同合作。讓台灣不只有硬體，也要能夠為全世界提出各項問題的解決方案，讓台灣更強，也讓世界更加繁榮。

賴總統表示，特別利用這個機會，感謝台北電腦商業同業公會各位好朋友的努力，四十年前這個電腦展，在台北電腦商業同業公會和外貿協會共同努力之下，只不過是在台北松山機場旁邊一個小展覽，四十年來持續不斷耕耘，壯大到今天這樣的場面。

賴總統指出，國際科技界人士都來到台灣，參與這個展覽，這個展覽也成為所有科技界的智慧結晶，在這個地方跟全球共享。這個平台、這個展覽已經成為全世界推動繁榮進步一股重要的力量。