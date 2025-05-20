快訊

日本生育率低 都怪直升機父母養出「小孩房叔叔阿姨」

「厚臉皮浪貓」天天掛窗外大聲要飯！理直氣壯到最後給自己討來終身飯票

慢性病年輕化加劇新冠威脅 醫師分析1症狀要特別注意

聽新聞
0:00 / 0:00

COMPUTEX開幕 黃志芳：歷年買家最多 AI前景愈來愈好

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
COMPUTEX2025今（20）日開幕，貿協董事長黃志芳表示，地緣政治變動不影響AI前景。記者陳儷方／攝影
COMPUTEX2025今（20）日開幕，貿協董事長黃志芳表示，地緣政治變動不影響AI前景。記者陳儷方／攝影

2025年台北國際電腦展COMPUTEX今（20）日在南港展覽館開幕，聚集來自34個國家地區、1400家參展商，使用4800個攤位，展位一位難求。主辦方之一貿協董事長黃志芳表示，今年登記參加的國際買家多達5萬人，創歷年新高。同時，黃志芳認為，不論將來地緣政治如何變動，AI產業前景都會愈來愈好。

貿易指出，今年COMPUTEX將持續領航全球科技生態系，力邀NVIDIA、高通（Qualcomm）、鴻海科技集團（Foxconn）、聯發科技（MediaTek）、恩智浦（NXP）等科技巨頭於展期間推出 Keynote，並特別邀請Gartner深度剖析AI的技術觀點與產業趨勢，共同探索前沿科技並斬獲新興商機。

黃志芳表示，AI 正在以驚人的速度改變產業格局，從演算法的突破到應用門檻的大幅降低，推動產業全面轉型。台灣憑藉全球領先的半導體實力與創新能量，正扮演推動這波AI革新的關鍵角色。COMPUTEX 2025 將聚焦 AI 與機器人、次世代科技與智慧移動，共創未來十年創新動能。

主辦方之一，台北市電腦公會理事長彭双浪指出，台灣在AI時代具備三大優勢，包括世界級的半導體供應鏈、領先的軟硬整合能力，以及應對人口高齡化與勞動力短缺的實際解方，展現堅強的產業韌性。

近期地緣政治的變動，是否影響我國資通訊業者商機，黃志芳表示，AI發展的趨勢顯示， AI2.0時代來臨後，AI已從雲端逐漸的向應用端快速的擴散發展，將來不只AI無所不在，每一個國家都會需要發展AI，各行各業也都需要發展AI，最近美國總統川普帶著科技公司的CEO前往中東訪問，顯然中東也有雄心壯志要成為全世界另外一個AI發展的重鎮，因此，他認為不論地緣政治出現什麼樣的變化，人工智慧跟自動化產業的未來前景都會愈來愈好。

黃志芳 AI

延伸閱讀

安謀看AI終端 擁三優勢

台北國際電腦展登場 貿協：人工智慧驅動轉型

科技島主題業績秀 報名踴躍

黃仁勳旋風燒桃園2校 COMPUTEX演講開放報名即秒殺

相關新聞

COMPUTEX登場 接棒黃仁勳 今換鴻海劉揚偉、聯發科蔡力行重磅演說

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）今起登場，今年亮點為何？鴻海董事長劉揚偉接受採訪時語氣堅定重複3次說，「當然...

聯發科蔡力行COMPUTEX演講 黃仁勳驚喜站台

聯發科（2454）執行長蔡力行於20日在台北國際電腦展（COMPUTEX）舉行主題演講，在演講末段，合作夥伴輝達（NVI...

黃仁勳：摩爾定律已經結束 AI產業的速度只有天空能限制

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳20日表示，摩爾定律已經結束，輝達利用三種方式，快速推進人工智慧（AI）晶片與產...

COMPUTEX開幕 黃志芳：歷年買家最多 AI前景愈來愈好

2025年台北國際電腦展COMPUTEX今（20）日在南港展覽館開幕，聚集來自34個國家地區、1400家參展商，使用48...

美超微劍指CSP業者 梁見後：轉型資料中心解決方案商

看好AI Factory建置需求，伺服器供應商紛紛升級從純供應伺服器跨入打造資料中心服務，美超微（Supermicro）...

廣運半導體事業接單暴增在手訂單達70億 能見度到2028年

廣運集團今年在台北國際電腦展，攜手NVIDIA ISV生態夥伴，導入AI模擬與驗證技術，打造更符合實際需求的智慧倉儲、自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。