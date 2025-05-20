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COMPUTEX開幕 黃志芳：歷年買家最多 AI前景愈來愈好
2025年台北國際電腦展COMPUTEX今（20）日在南港展覽館開幕，聚集來自34個國家地區、1400家參展商，使用4800個攤位，展位一位難求。主辦方之一貿協董事長黃志芳表示，今年登記參加的國際買家多達5萬人，創歷年新高。同時，黃志芳認為，不論將來地緣政治如何變動，AI產業前景都會愈來愈好。
貿易指出，今年COMPUTEX將持續領航全球科技生態系，力邀NVIDIA、高通（Qualcomm）、鴻海科技集團（Foxconn）、聯發科技（MediaTek）、恩智浦（NXP）等科技巨頭於展期間推出 Keynote，並特別邀請Gartner深度剖析AI的技術觀點與產業趨勢，共同探索前沿科技並斬獲新興商機。
黃志芳表示，AI 正在以驚人的速度改變產業格局，從演算法的突破到應用門檻的大幅降低，推動產業全面轉型。台灣憑藉全球領先的半導體實力與創新能量，正扮演推動這波AI革新的關鍵角色。COMPUTEX 2025 將聚焦 AI 與機器人、次世代科技與智慧移動，共創未來十年創新動能。
主辦方之一，台北市電腦公會理事長彭双浪指出，台灣在AI時代具備三大優勢，包括世界級的半導體供應鏈、領先的軟硬整合能力，以及應對人口高齡化與勞動力短缺的實際解方，展現堅強的產業韌性。
近期地緣政治的變動，是否影響我國資通訊業者商機，黃志芳表示，AI發展的趨勢顯示， AI2.0時代來臨後，AI已從雲端逐漸的向應用端快速的擴散發展，將來不只AI無所不在，每一個國家都會需要發展AI，各行各業也都需要發展AI，最近美國總統川普帶著科技公司的CEO前往中東訪問，顯然中東也有雄心壯志要成為全世界另外一個AI發展的重鎮，因此，他認為不論地緣政治出現什麼樣的變化，人工智慧跟自動化產業的未來前景都會愈來愈好。
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