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美超微劍指CSP業者 梁見後：轉型資料中心解決方案商

經濟日報／ 王郁倫/台北即時報導
美超微執行長梁見後與黃仁勳大談AI Factory機會前景未來10年十分樂觀。記者王郁倫攝影
美超微執行長梁見後與黃仁勳大談AI Factory機會前景未來10年十分樂觀。記者王郁倫攝影

看好AI Factory建置需求，伺服器供應商紛紛升級從純供應伺服器跨入打造資料中心服務，美超微（Supermicro）執行長梁見後19日宣布，美超微投入各種資料中心關鍵技術發展成為資料中心解決方案供應商，瞄準雲端基礎建設公司（CSP），供應背冷門、Power Shelf、網路建置到BBU（電池備援系統），此舉被業界視為是跟台灣伺服器ODM廠叫陣。今年隨馬來西亞新廠啟動，產能也將大增至5000機櫃（Rack）。

美超微宣布2024年已經出貨NVIDIA GB200主機共4000個機櫃，但今年因美國、台灣、荷蘭廠區產能擴張，且馬來西亞及日本也都設有伺服器生產基地，預計今年要把4,000台機櫃產能朝5000機櫃擴張，但若長期追蹤該數據，即可發現美超微去年也曾預告該目標，但實際上沒達成，關鍵在於出貨卡頓，除缺晶片外，系統機櫃中任何一環節短缺都會造成供應不及。

梁見後19日主持美超微演說時透露，美超微將自研儲存器、網路交換器、乾式或濕式水塔、In row交換器或In rack DLC、線束、管理軟體及提供在地裝置服務等等，美超微將不只是伺服器供應商，而將成為DCBBS資料中心系統解決方案供應商（他定義為DCBBS；資料中心模組化服務商），幫客戶加快資料中心建置效率。發表上述宣示後，最佳來賓輝達執行長黃仁勳立刻稱讚是好點子，因為客戶往往會伺服器機櫃還缺一個關鍵零件，而將價值數億美元的機櫃堆在倉庫等待零件齊備才能裝上。

不只是美超微，緯穎（6669）、華碩集團（2357）、技嘉集團（2376）及廣達（2382）都有類似的服務方案，從推出L12服務到雲端中心機房規劃及系統落地，未來相關市場競爭可望因美超微加入而更激烈。

美超微也發表自家實驗室花10小時開發的超高電阻配方液體，將取代外購品打造自家直接液冷解決方案（DLC-2），今年開始出貨，可以降低40%水跟電，還能提高98%散熱及只有50分貝噪音，建置速度也將更簡便，從幾天變幾小時就能完成。

看好AI Factory可以支援AI Agent及Robot等各種應用，市場需求起飛，梁見後指出，除DLC-2將出貨，也會打造資料中心模組化建置服務DCBBS解決方案，快速幫客戶建置AI Factory，由於所有關鍵零件都自製，將可讓資料中心建置從過去傳統要花幾年規劃，縮短為幾個季度，甚至幾個月就完成，

同時也宣示將加強針對CSP業者客戶提供服務。愈來愈多伺服器供應商升級，從一台伺服器變成一座資料中心建造商，美超微（Supermicro）執行長梁見後宣布，美超微投入各種資料中心關鍵技術發展成為資料中心解決方案供應商。

美超微宣布2024年已經出貨NVIDIA GB200主機共4000個機櫃，但今年因美國、台灣、荷蘭廠區產能擴張，且馬來西亞及日本也都設有伺服器生產基地，預計今年要把4,000台機櫃產能朝5000機櫃擴張，但若長期追蹤該數據，即可發現美超微去年也曾預告該目標，但實際上沒達成，關鍵即在於關鍵零件，除晶片短缺外，系統機櫃中任何一環節短缺都會造成供應不及。

他也預告B300 HGX會在一個月內小量出貨，B200 DLC-2很快在數週後量產，B300 NVL72搭DLC-2下半年會推出。

美超微轉型資料中心解決方案供應商，所有關鍵零件都自己來，主要是想鎖定CSP業者。記者王郁倫攝影
美超微轉型資料中心解決方案供應商，所有關鍵零件都自己來，主要是想鎖定CSP業者。記者王郁倫攝影

超微 伺服器

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