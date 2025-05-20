廣運半導體事業接單暴增在手訂單達70億 能見度到2028年

廣運集團今年在台北國際電腦展，攜手NVIDIA ISV生態夥伴，導入AI模擬與驗證技術，打造更符合實際需求的智慧倉儲、自動搬運、天車與物流解決方案。透過MetAI平台整合AI與3D技術，實現Real-to-Sim與Sim-to-Real應用，協助客戶快速落地最適AI解法。

廣運總經理柯智鈞表示，廣運在半導體接單傳捷報，自動物料搬運系統（AMHS）和無人搬運車（AMR）接獲半導體後段封裝廠訂單，接單金額將比去年跳增二倍，並於首季第三波出貨，加上其他包括機場物流和自動倉儲等自動化系統，使整體接單金額高達70億元，訂單能見度已到2028年。

廣運並在NVIDIA GTC Taipei分享與MetAI攜手打造數位孿生系統的實務經驗，並介紹如何建構USD數位資產，打造AI可視化管理平台。同時也將展示在第三方物流業者群豐欣業公司導入NVIDIA Blueprint與AI攝影機、MTMC技術的實地案例，呈現AI技術於物流場域的全面滲透。

展場中，廣運同步展出NEURA AI手臂、服務機器人與人形機器人等智慧裝置，展現其在Edge AI實體應用的最新成果。廣運也預告將於2025年自動化大展中擴大機器人展區，持續深化智慧化解決方案，與產業共思AI導入與數位資產佈局的未來藍圖。

另外完成合併集團中熱傳事業群的金運科技，也同步發表並展出最新高效液冷解決方案。金運董事長謝明凱此次分割合併不僅標誌著金運科技業務重心的轉型升級，也象徵廣運集團加速布局AI資料中心（AIDC）與智慧實體應用的決心，同時金運公司將朝股票上市櫃方向努力。