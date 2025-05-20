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2025 Microsoft Build 開發者大會：邁入AI agents時代

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
微軟舉行2025 Microsoft Build 開發者大會。微軟／提供
微軟舉行2025 Microsoft Build 開發者大會。微軟／提供

微軟於台灣時間20日凌晨舉行2025 Microsoft Build 開發者大會。微軟指出，AI agents的時代已正式開始。隨著推理與知識管理技術的突破性進展，人工智慧AI模型如今變得更強大、更有效率，並展現協助人們以全新方式解決問題的潛力。

以GitHub Copilot為例，已有1,500萬名開發者使用這項工具，而其中的agent mode與code review功能，正在逐步簡化他們撰寫、檢查、部署與除錯程式碼的方式。 數十萬名企業用戶正透過Microsoft 365 Copilot進行資料研究、腦力激盪與解決方案開發；目前已有超過23萬家企業組織——包括90%的財星500大企業——採用Copilot Studio打造AI agents與自動化流程。

富士通（Fujitsu）與NTT Data等企業則運用Azure AI Foundry開發與管理AI應用程式與agents，協助潛在銷售名單排序、加快提案製作流程，並呈現客戶市場洞察。Stanford Health Care則利用微軟的healthcare agent orchestrator建構與測試AI agents，減輕行政負擔，並縮短腫瘤專家會議準備流程。

開發者是技術變革與數位創新的核心。50年來，微軟持續透過各種工具與平台賦能開發者，協助他們將創意化為真實，加速每個階段的創新。從AI 驅動的自動化到無縫的雲端整合，我們正見證開發者如何推動下一波數位轉型的浪潮。

微軟的願景，是打造一個由AI agents構成，能夠橫跨個人、組織、團隊到端到端商業場景的世界。這種新興的網際網路願景是一個開放式agentic web，由AI agents協助使用者或組織做出決策並執行任務。

今年的Microsoft Build開發者大會上，微軟展示了實現此一願景的具體行動，涵蓋平台、產品與基礎架構。我們將新模型與程式碼代理功能交到開發者手中，還推出企業級AI agents服務，將Azure AI Foundry、GitHub和Windows等平台打造成最佳的開發平台，同時擁抱開放式協定，並運用AI加速科學研究。所有努力的目標，都是讓開發者與組織能夠打造下一個重大創新。

願景 微軟 AI

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