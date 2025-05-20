陳立武時代「新英特爾」將推客製晶片 客戶隨時可敲他

英特爾執行長陳立武首度以新身分參加COMPUTEX，19日晚上宴請供應鏈吃飯，提出對「新英特爾」的期待，而最顯而易見的2個改變，將包括1.期待打造最好的產品，正確地推動CPU開發正確產品，2.提高客戶滿意度。他透露正大力邀請外部新領導人才加入及傾聽客戶聲音，對此番談話，台灣高階供應鏈主管認為陳態度真誠，期待英特爾展現新企業文化。

陳立武19日閉門宴請台灣供應鏈，僅在開場致詞時讓媒體旁聽，顯示他現階段仍著重內部調整及客戶供應鏈溝通，他致詞時著重「新英特爾」的期許，並強調將與台灣生態系統重新建立新的夥伴關係，重新爭取信任，並讓公司營運回到正軌，並廣納客戶及基層建言。

陳立武也透露，英特爾彈性大鬆綁，一些客戶反饋為了讓系統效能最佳化，正在評估推動開發客製化晶片（如AI加速器）。

一位高階經理人出席英特爾19日晚宴指出，陳立武談話中透露五重點，包括：1.會持續提供最佳的產品，2.提供客戶最佳的服務，3.建立說真話的文化，4.改變Intel最重要的是執行力，5.再次強調台灣夥伴關係的重要。

英特爾高層過去曾因在半導體與台積電處於競爭關係，幾次發言均踩在台灣關係的敏感紅線，陳立武此次訪台談話備受關注，他19日表示，「我期待與你們所有人建立聯繫。你們中的許多人是我的好朋友，我非常感謝你們的支持。台灣生態系統在英特爾過去和未來的成功中扮演著非常重要的角色。我們期待與你們的合作。」企圖重新鞏固雙方關係。

陳立武也強調，英特爾有2改變可期，首先是要打造最好的產品，讓工程團隊正確地組建，確保真正推動正確的 CPU，開發正確的產品，達成產業的目標。第二件非常重要但基本，是讓客戶感到滿意，「低調承諾，高調交付」，因此他表示未來英特爾不會吹噓表現，讓結果說話，他定位自身不是行銷人，只會展示成果跟執行力。

陳立武透露，他跟供應商伙伴互動第一件事，就是分享他的手機號碼，並歡迎大家傳訊息告訴他對於英特爾及團隊的意見，這也是他的作風文化，請客戶告知發生什麼問題，找出真正問題所在，並解決它。

他透露，他正在傳達「說實話」的文化，過去英特爾層級過高，故許多意見在層層轉述後已經失真，因此，他現在會直接面對第七或第八層級工程師，直接聽取其聲音，看真實數據。其次他表示，因人才過去大量流失，正在積極延攬人才加入英特爾領導團隊，期望在PC 68%市占率及伺服器55%市占率基礎下成長。

過去英特爾在大型客戶與小型客戶上，有資源配比的差異，價格跟服務資源上都有顯著不同，陳立武則表示，他在 Cadence拜訪過1500家客戶，大客戶跟小客戶都有，新創也可能會變成大公司，都要謙虛地向客戶學習。