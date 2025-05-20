COMPUTEX登場 接棒黃仁勳 今換鴻海劉揚偉、聯發科蔡力行重磅演說

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）今起登場，今年亮點為何？鴻海董事長劉揚偉接受採訪時語氣堅定重複3次說，「當然是AI（人工智慧）、當然是AI，我相信AI加上機器人，會對未來國家發展和產業發展有重大影響。」

2025年台北國際電腦展以AI Next為主題，聚焦「智慧運算與機器人」、「次世代科技」、「未來移動」三領域。電腦公會指出，展覽涵蓋近1400家國內外科技廠商、有逾4800個攤位，總展出面積達8萬平方公尺。此次主題演講邀請輝達、高通、鴻海、聯發科、恩智浦五大國內外科技巨頭領袖接力登台，一一揭曉AI算力、邊緣運算、機器人、自駕車到次世代通訊的研發進展。

最受人矚目的，自然是AI教主、輝達執行長黃仁勳昨天的演講，今日則由劉揚偉接棒演出。劉揚偉將分享集團轉型智慧製造、智慧電動車、智慧城市的三大平台，及機器人在未來工廠扮演的角色，會以AI Factory做為主題，結合我們集團三大平台和機器人相關應用，分享鴻海從製造服務轉型為平台解決方案公司的願景。他說，鴻海3月在輝達GTC大會上就首次展出「可以安全協助運送醫院檢體的醫護機器人Neurabot，以及結合了自動搬運功能的半導體複合型機器人」。

「次世代科技」領域可看見邊緣AI到6G如何重構運算生態，聯發科執行長蔡力行11時演講，主題為「從邊緣AI到雲端AI的願景」，探討次世代通訊技術的革新，以及如何透過高效能、高能效晶片形塑智慧裝置的未來。

而恩智浦半導體執行副總裁Jens Hinrichsen今天下午將以「邊緣人工智慧：創造自主未來」為題，頗析NXP如何透過分散式AI技術，實現從雲端到終端的智慧自主。恩智浦半導體台灣區業務總經理臧益群說，這次會展示工業、自動化與汽車等領域的最新技術，展會期間還將在台北辦公室打造創新情境展示區，呈現NXP的解決方案。

「未來移動」讓民眾可想像智慧汽車與擴增實境（AR）引領的新體驗。高通總裁Cristiano Amon此行就將在演講中，分享AI如何徹底改變裝置體驗與對生態系的影響。高通透露，公司在Amon領導下，業務拓至汽車、運算、擴增實境（AR）、網路與工業等產業，這次Amon也將展示裝置AI如何大幅提升生產力和創造力。

電腦展本次還新增「AI服務技術區」、「機器人與無人機區」、「智慧商業服務解決方案區」、「系統及解決方案區」及「電競產品應用區」五專區。英特爾、研華、華碩、宏碁、微星、技嘉、聯發科、和碩、華擎、台達電等各廠商都設有攤位，讓民眾和國際與會者看見台廠與AI下一步應用可能。