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台郡切入輝達供應鴨子划水 AI伺服器業績拚2026翻倍

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台郡布局AI伺服器相關監控液體感測器鴨子划水多年，逐步浮上檯面，輝達在2025年COMPUTEX TAIPEI台北國際電腦展展示區秀出相關供應鏈證實相關進度。圖／讀者提供
台郡布局AI伺服器相關監控液體感測器鴨子划水多年，逐步浮上檯面，輝達在2025年COMPUTEX TAIPEI台北國際電腦展展示區秀出相關供應鏈證實相關進度。圖／讀者提供

台郡（6269）布局AI伺服器相關液體感測器鴨子划水多年，逐步浮上檯面，2024年業界即傳出台郡已切入輝達（NVIDIA）AI伺服器液冷系統的感測器小量產，如今輝達在2025年COMPUTEX TAIPEI台北國際電腦展展示區秀出相關供應鏈證實2024年傳聞不假。台郡先前已預告，長期看好AI基礎建設商機，預期AI伺服器相關應用業績2026可望翻倍。

台郡日前年初法說會釋出展望已預告AI應用進展，台郡提到，2025年力求轉虧為盈，2024年營運為谷底，2025年開展AI傳輸技術整合與行動裝置產品線調整方針，預期將在2026年營運完全恢復2021-2022年表現，2026年預期AI伺服器相關應用業績可望翻倍。

台郡近年營運在轉型陣痛期，2024年營運陷入虧損，台郡去年第4季每股虧損1.83元，累計2024年虧損2.56元，台郡2024年資本支出5.71億元。2025年首季虧損收斂每股虧1.76元，公司看待2025年續轉型今年半蹲馬步。

台郡說明，2024年應對市場產能過剩而專注資源在先進技術開發，2025年預計可望優於2024年，將在2026年營運完全恢復2021-2022年表現。

AI傳輸技術整合方面，台郡強調，公司轉型重點之一，過往布局5G高頻技術因美中貿易戰尚未大幅採用，而公司並專注在高速運算之後的資料傳輸應用，公司並將AI伺服器歸類於雲端運算應用，應對空間微縮與散熱不足等挑戰，公司提出對應的MPI與LCP軟板整合解決方案取代傳統傳輸方式，此部分已獲得AI客戶採用出貨，後續預期不僅感測在系統之間的傳輸商機在空間節省，預期AI伺服器營收占比2025年為高個位數百分比，2026年至少可翻倍成長。

台郡廠區照片。圖／公司提供
台郡廠區照片。圖／公司提供
台郡布局AI伺服器相關監控液體感測器鴨子划水多年，逐步浮上檯面，輝達在2025年COMPUTEX TAIPEI台北國際電腦展展示區秀出相關供應鏈證實相關進度。圖／讀者提供
台郡布局AI伺服器相關監控液體感測器鴨子划水多年，逐步浮上檯面，輝達在2025年COMPUTEX TAIPEI台北國際電腦展展示區秀出相關供應鏈證實相關進度。圖／讀者提供

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