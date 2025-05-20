台郡切入輝達供應鴨子划水 AI伺服器業績拚2026翻倍

台郡（6269）布局AI伺服器相關液體感測器鴨子划水多年，逐步浮上檯面，2024年業界即傳出台郡已切入輝達（NVIDIA）AI伺服器液冷系統的感測器小量產，如今輝達在2025年COMPUTEX TAIPEI台北國際電腦展展示區秀出相關供應鏈證實2024年傳聞不假。台郡先前已預告，長期看好AI基礎建設商機，預期AI伺服器相關應用業績2026可望翻倍。

台郡日前年初法說會釋出展望已預告AI應用進展，台郡提到，2025年力求轉虧為盈，2024年營運為谷底，2025年開展AI傳輸技術整合與行動裝置產品線調整方針，預期將在2026年營運完全恢復2021-2022年表現，2026年預期AI伺服器相關應用業績可望翻倍。

台郡近年營運在轉型陣痛期，2024年營運陷入虧損，台郡去年第4季每股虧損1.83元，累計2024年虧損2.56元，台郡2024年資本支出5.71億元。2025年首季虧損收斂每股虧1.76元，公司看待2025年續轉型今年半蹲馬步。

台郡說明，2024年應對市場產能過剩而專注資源在先進技術開發，2025年預計可望優於2024年，將在2026年營運完全恢復2021-2022年表現。