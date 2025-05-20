輝達MGX伺服器供應鏈名單大公開 台郡漏液感測吸睛

輝達執行長黃仁勳再度旋風式來台主持Computex演說，大讚台灣供應鏈生產的硬體改變了AI，而AI也將改變影響台灣，輝達也首度在南港展覽館二館展出GPU伺服器認證供應鏈成員及其認證關鍵零件，包括伺服器滑軌、高速線材、漏液感測器、冷卻板與分歧管、電力匯流排、快接頭、機櫃分歧管 、電源連接器power whip、機櫃機箱液冷設備Side Car等等供應鏈產品，無異也是最第一手的輝達供應鏈名單。

輝達推出GPU伺服器以來因算力不斷攀高，為加速產品推出導入客戶資料中心，積極主導AI伺服器規格，並以輝達自有品牌銷售DGX系統，對象以深度機器學習訓練企業為主，為滿足不同算力需求客戶，輝達也跟伺服器系統供應商合作開發MGX系統，這是一套模組化伺服器規格，硬體採標準化插槽與模組化設計的伺服器設計規範和參考架構，而非成品。

輝達仍會主導MGX系統的GPU等關鍵晶片及參考設計，1U、2U、4U三種規格開放多種CPU與GPU組合配置，從一顆GPU到8顆模組都有，並開放 OEM/ODM 伺服器廠商自行設計主機板及機殼電源等配置，類似在相同樣品屋內，允許設計師自行設計擺放室內格局家具，輝達也會提供已經驗證過零組件供應鏈名單供品牌伺服器商採購，目的是加速新品上市速度為過去的一半以上。

MGX名單包括5家滑軌供應商及7家高速傳輸線材供應商，1家漏液感測器、10家冷卻板與分歧管、電力匯流排、13家快接頭、機櫃分歧管 、電源連接器power whip、機櫃機箱液冷設備Side Car等等供應鏈產品，供應鏈包含台灣、中國大陸及歐美業者，其中鴻海（2317）除滑軌、1400安培大電流電力傳輸線與SideCar、漏液感應器4類，其餘零組件均通過認證廣度最高，而水冷系統最怕液體滲出造成伺服器毀壞，輝達也首度公開漏液感測器伙伴為台郡（6269）。