神盾集團十大公司 電腦展秀技術

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

神盾（6462）與旗下共十大公司，聯合在台北國際電腦展亮相，展出前瞻技術與智慧應用。

神盾與旗下子公司共10家企業，包括安國（8054）、 芯鼎（6695）、 迅杰（6243）、 安格（6684）、 鈺寶（3150）、 乾瞻、神雋、神銳，以及神盾能源等，聯合參加台北國際電腦展。

在半導體設計服務與IC設計方面，神盾於現場展示超聲波指紋辨識，可穿透玻璃、金屬等材質，提供更多不同應用的生物識別。所搭載的感測技術解決方案，應用於空間偵測、物聯網裝置互動等多場景；乾瞻則展示UCIe封裝與異質整合新實力。

安國則展出其支援先進製程與封裝的半導體設計服務，包括HPC設計服務平台以及先進封裝解決方案。安格展出自高速介面轉換的核心技術，神雋展出全新世代AIways On AI晶片，具備低推論功耗並提供高靈敏、低延遲、高準確率的性能；鈺寶的音訊產品線全面升級，展出高效能、低功耗、低延遲的無線音訊傳輸晶片及模組產品，迅杰則專注於電競RGB燈效技術研發。

芯鼎展出ThetaEye.AI ISP 驅動無人機與人形機器人的超低延遲、多重異質傳感器空間感知，並首度揭曉基於 Vision-ASIC 平台的客製化晶片加速落地成功案例。神銳發布4D AI Sensor，標榜融合RGB、ToF與DVS三大感測技術，可實現微秒級超時間分辨率、極低延遲、超高感光度 、140dB高動態範圍、超低功耗等特性。

神盾能源的衛星直連物聯網裝置Hestia，結合多軌道衛星與 LoRaWAN、BLE MESH 、DEC NR+技術，希望打造真正適用（自供電）無電、無手機網路環境的智慧聯網方案。

神盾 IC設計

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