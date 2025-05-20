義隆電腦展秀七大領域成果

筆電觸控IC大廠義隆（2458）參展2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025），端出七大領域成果。

義隆深耕AI邊緣運算技術，並投入高度整合人機介面與智慧終端的相關應用，這次展出多項邊緣運算AI技術應用成果，包括觸控螢幕晶片、指紋辨識模組、觸控板模組、智慧調光玻璃晶片、智慧交通系統、ADAS先進駕駛輔助系統與ISP影像處理器等七大領域。

義隆指出，該公司導入邊緣運算AI演算法，預判使用者筆寫軌跡，有效降低延遲並提升書寫流暢度。除筆電市場需求穩定成長外，電子書市場對高品質觸控書寫體驗的需求也日益提升，結合低功耗設計與手寫辨識功能，實現產品差異化。義隆已開始對reMarkable、Boox、Kobo等國際品牌進行量產出貨。

另外，義隆也有AI防水戴手套防誤觸技術，突破電容式觸控的限制，藉由AI防水演算法與精準偵測設計技術，在防水、結霜、防雪、海水與戴厚手套的操作上，大幅提升防水與抗污能力應用。此技術已拓展至工業電腦、戶外公共設施、醫療設備與充電樁等戶外觸控應用領域產品。

義隆也開發Edge AI防假指紋Anti-Spoofing防偽技術，即時辨識仿真指紋，並通過多項認證。該公司也與全球SE晶片大廠合作，推出搭載動態驗證碼與Under PVC隱藏感測的智慧卡片，布局金融與政府高安全市場。

義隆的觸控板模組應用邊緣運算AI技術辨識手指與手掌特徵，提供主動與背景學習模式選擇，以達到觸控板個人化使用。藉由拇指和手掌的特徵學習，使弱勢族群如殘疾人士在操作觸控板上更順暢、誤觸率更低。

同時，義隆的智慧調光玻璃以小體積與低耗電優勢，除去傳統隔熱紙無法調整顏色、透明度的缺點，可依環境、個人喜好自行調整玻璃透光度與透光位置。

在AI交通攝影機方面，義隆100%台灣設計製造的智慧交通攝影機，導入AI Camera即時影像辨識與警示邏輯演算，精準偵測行人穿越斑馬線行為，除此之外，整合AI Camera邊緣運算與大數據分析，可提供即時交通流量判讀，同時以AI演算法即時控制號誌。

義隆的ADAS產品則透過生成式AI擴充資料庫與深度學習技術，提升多感測器融合與辨識準確度。搭載AI Camera影像辨識與路況預測技術，可即時偵測車道偏移及修正與避開潛在路障風險。

義隆的AI ISP整合雜訊抑制與物件辨識功能，已於倒車顯影與環景系統量產，客戶涵蓋日系、美系主要車廠。針對全球市場，提供功能差異化與高度客製化的攝影機方案。