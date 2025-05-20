政院：孫正義拜會鄭麗君 肯定台灣科技關鍵地位
2025年台北國際電腦展明天登場，政院人士證實，日本軟銀集團社長孫正義一行今天禮貌性拜會行政院，由行政院副院長鄭麗君接見，雙方都肯定台灣在全球科技產業中扮演關鍵地位。
2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）將於5月20日至23日登場，各國重要科技人士都來台參與。
政院人士今天晚間證實，軟銀集團（SoftBankGroup）創辦人兼社長孫正義一行今天禮貌性拜會行政院，由行政院副院長鄭麗君接見。
針對雙方談話是否有觸及美國關稅談判議題，政院人士說，由於正值COMPUTEX 2025即將舉辦期間，雙方針對全球人工智慧（AI）科技趨勢，包括智慧運算及機器人、次世代通訊等議題廣泛交換意見。
政院人士表示，身為「行政院智慧國家推動小組」召集人的鄭麗君，也分享未來「智慧國家2.0」預計推動方向，雙方都肯定台灣在全球科技產業中扮演關鍵地位。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言