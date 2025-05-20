政院：孫正義拜會鄭麗君 肯定台灣科技關鍵地位

中央社／ 台北19日電

2025年台北國際電腦展明天登場，政院人士證實，日本軟銀集團社長孫正義一行今天禮貌性拜會行政院，由行政院副院長鄭麗君接見，雙方都肯定台灣在全球科技產業中扮演關鍵地位。

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）將於5月20日至23日登場，各國重要科技人士都來台參與。

政院人士今天晚間證實，軟銀集團（SoftBankGroup）創辦人兼社長孫正義一行今天禮貌性拜會行政院，由行政院副院長鄭麗君接見。

針對雙方談話是否有觸及美國關稅談判議題，政院人士說，由於正值COMPUTEX 2025即將舉辦期間，雙方針對全球人工智慧（AI）科技趨勢，包括智慧運算及機器人、次世代通訊等議題廣泛交換意見。

政院人士表示，身為「行政院智慧國家推動小組」召集人的鄭麗君，也分享未來「智慧國家2.0」預計推動方向，雙方都肯定台灣在全球科技產業中扮演關鍵地位。

鄭麗君 軟銀集團 行政院

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