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美超微推新品 伺服器廠樂

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

美超微（Supermicro）執行長梁見後昨（19）日在台北國際電腦展進行主題演講，他宣布資料中心模組建置解決方案DCBBS，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳則站台力挺，兩人從美超微液冷伺服器新產品，談到AI伺服器趨勢與前景，展現好交情。

美超微推出伺服器新品，法人看好，台廠供應鏈麗臺（2465）、南俊（6584）、雙鴻（3324）、尼得科超眾（6230）、華泰（2329）等，營運將同步喜迎新商機。

美超微昨日舉辦「Supermicro Innovate! 執行長主題演講」，梁見後宣布DCBBS方案，該方案涵蓋伺服器及液冷系統等所有關鍵基礎設施元件，協助企業建置AI液冷資料中心，降低建置與營運成本，最快三個月即可完成建置。

梁見後同時發表最新DLC-2（直接液冷第二代）解決方案，他指出，去年第一代DLC解決方案出貨4,000台，協助客戶節省25%能源成本，第二代可使用45度溫水，節省用電成本，預期可降低高達四成的電源成本與四成用水量，使總擁有成本下降20%，今年夏天就能開始出貨。

梁見後指出，DCBBS系統結合新一代液冷解決方案DLC-2技術，電力與水冷效率可提升40%，熱量捕獲率高達98%，降低20%資本支出，支援更高密度AI應用部署，能源與成本效益明顯提升。

梁見後在演講約20分鐘左右，介紹黃仁勳出場，現場觀眾一陣歡呼。梁見後大讚黃仁勳是「好朋友、AI天才」，還為黃仁勳介紹新一代DLC-2技術與相關產品，黃仁勳盛讚梁見後是「液冷資料中心的專家」。黃仁勳說，B300、GB300等AI伺服器系列已準備好供應市場，液冷系統需求熱烈，他向梁見後開玩笑：「我的AI超級電腦在哪裡呢？」梁見後則幽默回應：「那你也要下訂單。」臨近尾聲，黃仁勳則表示自己還沒講完，但梁見後已經急著送客，再度引發現場笑聲。

黃仁勳 伺服器 AI

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