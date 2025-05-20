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安謀看AI終端 擁三優勢
矽智財（IP）架構大廠安謀（Arm）與聯發科（2454）昨（19）日在台北國際電腦展（Computex）開展前攜手發表為Chromebook設計，以Arm架構打造的系統單晶片Kompanio Ultra，看好未來AI終端包括行動裝置、個人電腦與邊緣設備，將具備三大核心能力，包括運算效率、低延遲與效能平衡。
Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey昨日在Computex以「雲端至邊緣：共築在Arm架構上的人工智慧發展」為題發表主題演講，他預估，2025年出貨給主要的超大規模資料中心業者的新伺服器晶片中，有 50%將採用Arm架構，PC與平板出貨占比將達40%。
Chris Bergey也展示與聯發科為Chromebook共同開發的系統單晶片Kompanio Ultra，專為在地運算、即時回應與節能需求設計。
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