台北國際電腦展登場 貿協：人工智慧驅動轉型

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）今日登場，昨（19）日共同舉行開幕前記者會，外貿協會董事長黃志芳與台北市電腦公會理事長彭双浪都指出，台灣在全球AI技術革新與產業轉型將扮演重要角色。

黃志芳表示，AI正在以驚人的速度改變產業格局，推動產業全面轉型。台灣憑藉全球領先的半導體實力與創新能量，是這波AI革新的關鍵角色。黃志芳分析，全球領袖都在問「接下來是什麼？」而AI必定會是全球一定要重視的強大變革，AI與算力將是比地緣政治或經濟本身更深層次的事物，今年將是AI開啟下一個篇章的重要關鍵。今年COMPUTEX 2025以「AI Next」為主軸，聚焦智慧運算與機器人、次世代科技、未來移動三大主題，也呼應全球AI技術革新與產業轉型趨勢。

台北市電腦公會理事長彭双浪指出，台灣在AI時代具備三大優勢，包含世界級的半導體供應鏈、領先的軟硬整合能力，及應對人口高齡化與勞動力短缺的實際解方，展現堅強的產業韌性，他強調，輝達、英特爾與超微等國際領袖都肯定台灣在AI領域的戰略地位，COMPUTEX依然是全球市場的關鍵橋梁。

彭双浪表示，AI早已不只是熱門話題，而是正在深刻改變全球產業的關鍵力量。「AI NEXT」是業界對科技未來的願景與期待。今年與AI相關的技術占了展區攤位六成以上，也指出產業的發展方向。