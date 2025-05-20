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高通出擊進軍資料中心 執行長艾蒙：新 CPU 專為 AI 時代打造
高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）昨（19）日在台北國際電腦展發表專題演講，預告下半年會有更多行動PC晶片布局，並宣布多元化策略的下一步，將是進軍資料中心市場。他透露，新一代CPU將專為AI時代打造，目標為建構「AI原生資料中心」，以高效能與極低功耗為設計核心，挑戰傳統市場格局。
艾蒙沒有揭露其資料中心產品的細節，但艾蒙說，高通已與沙烏地阿拉伯的業者合作開發相關領域產品。
在AI PC領域方面，艾蒙提到，期待AI PC能帶動AI規模化，先前高通喊出非手機相關營收要邁向220億美元的目標，PC是當中重要的一環，預估到2029年時，在PC領域可達到12%市占率，年營收約40億美元。艾蒙表示，目前在美國市場已有斬獲，最近也逐步拓展到歐洲前五大市場。並與台廠研華科技合作，推出工業應用的AI PC，支援製程控制、資產監測、電腦視覺與預測性維護等任務。
被問到對於機器人領域的規畫，艾蒙表示，高通的核心業務雖然是手機應用，但已拓展至汽車與PC領域。汽車具有移動性、不插電且需高效能運算的特性，與機器人非常相似，高通在機器人領域已與多家公司合作，未來在公司內部將成為與汽車並列的重要新興業務。
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