英特爾執行長陳立武中文開場 與夥伴搏感情
英特爾今年慶祝在台成立40周年，執行長陳立武上任後首度來台與供應鏈夥伴搏感情，多位產業大咖都是座上賓，陳立武一開場以中文與台下供應鏈夥伴「搏感情」，隨後還暢談過去從台灣業界領導者身上學到在台灣做生意的訣竅是「先做人再做事」，至今仍受用。
陳立武回顧1985年時，受到當時總統府資政李國鼎邀請，將美國的創投經驗帶來台灣，李國鼎當時點名中央投資、交通銀行、開發基金及裕隆（2201）、長興材料等產業領導者，共同參與基金投資。
陳立武回憶，他第一次在台灣參與基金董事會時，先以英文發言，時任裕隆董事長吳舜文說，「在中華民國開董事會要用中文」，陳立武立刻改為中文發言。
陳立武並提及另一次經驗，是來自長興化工創辦人高英士。他說，高英士知道自己喜歡吃澎湖花生，開董事會時，買了很多澎湖花生送給他，高英士並告訴陳立武，「在台灣是先做人，再做事」。
高英士也曾告訴陳立武，在美國開董事會是吵吵鬧鬧，在台灣，開會前，公司先向每個董事請益後再來開會，相對比較順利。
陳立武表示，這是他第一次以執行長身分回來台灣，一起慶祝英特爾在台40周年，非常感謝供應鏈夥伴都來共襄盛舉，也希望英特爾過去、現在、未來的成功，都有台灣供應鏈的參與和幫助。
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