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輝達與國科會、台積電、鴻海攜手 官方推主權AI動起來了

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
AI示意圖。 路透
AI示意圖。 路透

輝達執行長黃仁勳昨（19）日宣布，將與國科會、台積電（2330）、鴻海（2317）攜手為台灣打造AI基礎建設。國科會為布局主權AI，已於晶創台灣方案、大南方新矽谷推動方案建置AI公部門算力計畫，規劃採用輝達AI晶片。此外，國研院國網中心也結合輝達、超微、鴻海、友崴超級運算等成立「台灣算力聯盟」，共享算力資源。

國科會建置公部門AI算力是分階段達成。今年首先就是在國網中心，規劃運用輝達H100晶片打造新一代AI超級電腦，接棒「台灣杉二號」，並預計今年上半年先開放16 Petaflops的算力服務，目標分年分期擴大至100、200 Petaflops，加速生成式AI、通用性AI運算與應用落地。

國科會規劃，在晶創台灣方案、大南方新矽谷推動方案的挹注下，台灣公部門算力預計將在2029年達到480 Petaflops，包含AI運算GPU超級電腦、大型科研運算CPU超級電腦的算力；若進一步加計民間企業投入的資源，預估2029年台灣總算力有望超過1,200 Petaflops。

在AI時代，算力已成為驅動AI發展的核心基礎設施。為整合國內資源、串聯政府與民間力量，國研院國網中心日前已發起，聯合國內指標性算力提供者與應用單位，已共識成立「台灣算力聯盟」。

國研院指出，「台灣算力聯盟」以打造公私協力合作平台、整合資源，促進交流，推動「主權AI」，並建構自主、可信、可持續的算力生態系。現國研院國網中心已結合超微、交通部中央氣象署、友崴超級運算、緯謙科技、輝達、鴻海等單位共同推動。

國研院表示，該聯盟初期，將以會員間算力資訊交流及相互支援為基礎，促進算力資源的共享與媒合。聯盟也將致力整合國內整體算力資源，攜手支持AI應用發展，進一步擴展國內算力需求；同時推動AI主權發展及深化公私部門合作，強化自主技術的開發與應用。

聯盟未來將協助會員所需的關鍵技術，例如自由開源軟體、雲端介面等，推動技術交流與共享，強化算力產業外銷競爭力。


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