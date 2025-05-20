陳立武：新英特爾台鏈扮要角 喊話可隨時聯繫

英特爾（Intel）執行長陳立武昨（19）日在台宴請供應鏈各大PC產業與代工業大咖。陳立武重申將打造「新的英特爾」，他強調台灣產業生態系將在英特爾的未來成功中扮演極為關鍵角色，向供應鏈喊話，「可隨時與我聯繫」，希望聽到供應鏈的消息，也強調將以執行力讓英特爾東山再起，交付準時、品質不打折。

陳立武接任執行長後，首度參與台北國際電腦展並邀請供應鏈餐敘聯絡感情。華碩（2357）董事長施崇棠、宏碁（2353）董事長陳俊聖、緯創（3231）董事長林憲銘及緯創總經理林建勳、緯穎（6669）董事長洪麗寗、英業達（2356）董事長葉力誠、仁寶（2324）總經理伯納多羅、群聯（8299）董事長潘健成等大咖與會，鴻海（2317）董事長劉揚偉則在40周年祝福影片中力挺英特爾。

陳立武重申將打造「新的英特爾」，更像是找回最初的英特爾，要打造誠實的企業文化。他維持一貫風格，上任就積極拜訪客戶，持續傾聽客戶意見，無論是超大規模雲端業者、資料中心，還是OEM客戶。他強調，不論客戶規模大小都很重要，要成為客戶更好的合作夥伴，確保品質不打折，交付也準時。

陳立武強調自己的風格是「少承諾，多實現」，他認為，讓英特爾東山再起的唯一方法，就是「執行、執行、再執行」；他對供應鏈夥伴喊話，「我名片上的電話號碼就是我的手機號碼，任何時候都可以傳訊息給我，我想聽到你們的消息」。

陳立武展現重振英特爾的決心。被問到「在你的領導下，可以期待什麼？」他則回答，將重新聚焦工程團隊 、讓顧客感到滿意。近期他努力招募人才，有信心打造出世界級的科技公司。

陳立武說，英特爾正思考如何利用AI推動所需要的轉型，大力投入光通訊領域，除CPU外，也致力於整合chiplet（小晶片）設計，並提升高速連接。他坦言，英特爾將強化PC產業市場市占率，雖然在資料中心領域錯失一些機會，仍會持續推動更好的產品與服務。



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