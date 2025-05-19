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晶瑞光獨供日系遊戲機大廠Fitter傳捷報 訂單能見度與拉貨力道同增

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
晶瑞光電董事長鄒政興 。圖／聯合報系資料照片
晶瑞光電董事長鄒政興 。圖／聯合報系資料照片

晶瑞光（6787)受惠於主要國際知名日系遊戲機品牌大廠客戶旗下新遊戲機種於今年第2季問市，帶動晶瑞光所獨家供應NBPF Fitter（近紅外光窄帶濾光片）產品的出貨力道於第2季起逐步增溫，公司預期訂單能見度同度升高下，今年營運正向成長看待。

晶瑞光NBPF filter濾光片產品應用於ToF模組上，除與台灣生物辨識感測晶片大廠、大陸ToF模組廠攜手合作，成功開發mini dToF(direct Time of Flight，,直接飛時測距)模組，齊步進軍大陸知名手機品牌廠商供應鏈外，近期攜手感測IC大廠之合作夥伴再度斬獲ToF模組應用於生技醫療智慧家電、智慧AI機器人等偵測上的合作訂單。

除供應NBPF filter濾光片，也結合ToF鏡頭模組封裝製程，並確認將由晶瑞光承接ToF模組組裝的製程，預計於今年第3季起進入試量產排程中，同時隨著歐美終端客戶於未來貿易戰在非紅供應鏈要求趨勢下，將為晶瑞光的營運增添接單成長動能。

另一方面，在NBG類藍玻璃濾光片與大陸光學廠合作夥伴已簽訂合約，已取得供貨訂單，成功進入包括小米、OPPO等品牌手機廠的手機鏡頭模組光學材料廠供應鏈。

此外，在環境光感測器(ALS)光學方面，公司不僅建置完整的8吋半導體微顯影製程，且黃光製程中各項設備、各項參數，於2024年底陸續取得黃光製程中屬光阻塗佈製程，配合元光學專利，美國、台灣等國之發明專利，此兩項專利同時應用在ALS等產品，不可替代之重要關鍵製程技術，亦歷經一年與台灣、日本-S商社等感測器大廠進行晶圓光學鍍膜樣品的開發，目前測試良率已達95％以上，即將進入小批試量產階段，以期量產後取得優異成果並獲客戶認證，即有望打入手機等消費型電子產品產業的光學感測供應鏈中。

晶瑞光表示，公司所開發的NBPF filter濾光片產品，已成功拓展應用至智慧型手機、AR/VR、遊戲機光控、智慧物流及AI生技醫療等多元之領域，展現其深厚的技術實力與研發能量。此外，晶瑞光12平面式濺鍍機預計於5月底裝機，屆時矽光子鍍膜研發在8吋及12吋晶圓可同時進行，在未來以光控技術之感測器應用在各項AI發展主流趨勢中，具有絕對競爭力優勢。

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