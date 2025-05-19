威剛首度入列輝達供應鏈 原來是與研華合作開發機器人

記憶體模組大廠威剛（3260）首度入列輝達（NVIDIA）供應鏈，引起市場關注。威剛董事長陳立白今日回應，是因威剛與研華合作開發採用輝達NVIDIA Nova Orin平台的 AI 自走機器人 (Autonomous Mobile Robot，AMR)。威剛並訂5月21日上午由執行副總林昭陽與研華董事長劉克振以直播方式探討邊緣運算在AMR的產業應用趨勢。

威剛與研華打造的 AI 自走機器人具有高度的整合性與強大的 AI 運算效能，AMR 系統上位機與下位機可整合於一體，減少70% 導入時間，三倍速部署 AMR 終端。

威剛和研華並將開發的AMR導入醫院場域。利用AMR進行院區消毒工作，雙方公布的實驗結果，此合作將部署時間縮短了70%，並使消毒過程加快三倍。 Ubitus 也利用 Isaac 平台訓練 G1 人形機器人運送體檢材料和樣本，幫助緩解醫院的勞動力短缺問題。

陳立白表示，攜手研華於國內醫院龍頭成功導入 C-Rob 智慧自主移動機器人進行消毒，減輕醫院清潔人力負擔，並協助勞力密集產業導入 AMR，對抗缺工危機。

另外，透過使用 Isaac ROS 2 打造醫院消毒自主機器人，結合 AI 人工智慧技術可以自動辨識物件與環境，並選擇最適合的方式進行消毒。採用自主機器人消毒，平均一個晚上可省下 4-6 名作業人力，大幅減輕醫院清潔人力負擔亦提高環境清消作業的成效與品質。

陳立白指出，AMR系統共有兩大主系統，上位機使用研華 MIC-710AIX 負責 AI 物件辨識與AI消毒演算法的即時運算，並對下位機 ROS 主機下達指令執行任務，確保清消效果最佳化且符合標準。

另外，為加速部署，下一代威剛 AMR 車體系統整合研華 MIC-732-AO 系統，MIC-732-AO 為基於具高整合性的輝達 NVIDIA Nova Orin 可加速整合相機感測器，除了基本的避障與物件辨識，威剛也完成輝達 NVIDIA Isaac Perceptor 整合，建構完整與成熟的感知、定位和導航功能，更可加速 AMR 部署時間。

陳立白強調，為打造更理想的AMR 系統，研華與威剛將深化輝達合作，整合輝達Omniverse，使用 NVIDIA Omniverse 模擬 AMR 工作環境，經過測試與調整出最佳的設備佈局後，預期更縮短AMR部署時間。