Arm AI PC持續進化 今年估Arm架構PC和平板出貨占比達40%

Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理 Chris Bergey今日在台北國際電腦展前瞻技術高峰演講時指出，Arm運算平台正驅動 AI PC 與智慧型手機市場的持續進化。他強調，當下AI PC的設計正日益接近現代智慧型手機。而全球已有超過 99% 的智慧型手機採用 Arm 架構的基礎上，他預期今年Arm Base PC與平板出貨占比將達40%。

Chris Bergey今日以「雲端至邊緣：共築在 Arm 架構上的人工智慧發展」為題發表主題演講，並邀集來自NVIDIA 及聯發科技生態系夥伴，共同探討如何攜手創新，開創智慧運算新紀元。

Bergey 表示，AI 正以前所未有的速度改變世界，Arm 與其合作夥伴持續在硬體與軟體層面推動創新，打造高效率、可擴展的運算平台。隨著 AI 訓練與推論需求大增，Arm 架構正快速成為資料中心主流。亞馬遜、谷歌和微軟也都持續擴展自家基於Arm運算平台的資料中心晶片，Arm預估在2025年，出貨給主要的超大規模資料中心業者的新伺服器晶片中，有近50% 將採用Arm架構。

至於邊緣端及消費性裝置方面，Arm 運算平台正驅動AI PC 與智慧型手機市場的持續進化。Arm 強調，當下 AI PC 的設計正日益接近現代智慧型手機。而在全球已有超過 99% 的智慧型手機採用 Arm 架構的基礎上，Arm 預期在 2025 年PC 與平板出貨佔比將達 40%。

除了硬體創新，Arm 也持續投資軟體生態系，協助全球 2,200 萬名開發人員更快、更簡單地建構 AI 應用。自去年 COMPUTEX 推出 KleidiAI 軟體函式庫以來，該套件已整合至多個主流AI 框架，並已累計超過 80 億次安裝，進一步最佳化各式裝置在音訊、影像、文字與影片等多模態 AI 工作負載的表現。

Bergey 強調，AI 時代是一場千載難逢的機遇，唯有仰賴產業生態系的深度協作與持續創新，才能真正釋放 AI 潛能。Arm 將持續以自身強大的運算平台，為全球科技轉型提供動能，實現AI 無所不在的未來。