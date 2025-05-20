快訊

川普與普亭通話2小時：梵蒂岡有興趣主持俄烏和談

78歲翁暴衝釀15死傷 前一路口倒車擦撞後車 被質疑心虛加速逃

輝達攜鴻海、台積及國科會打造主權AI GB300下半年問世

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者鐘惠玲蕭君暉／綜合報導
輝達執行長黃仁勳昨天在台北國際電腦展發表演講。記者林俊良／攝影
輝達執行長黃仁勳昨天在台北國際電腦展發表演講。記者林俊良／攝影

輝達執行長黃仁勳昨（19）日在台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講上宣布，將攜手鴻海（2317）、台積電（2330）及國科會，打造台灣第一台大型AI超級電腦，為台灣打造AI基礎建設。

外界認為，輝達此舉，不僅強化與供應鏈合作，更是透過攜手台鏈，為台灣打造主權AI的重大里程碑。

輝達特別製作一部介紹其Blackwell晶片與機櫃系統誕生過程的電影，從台積電的一片矽晶圓開始，提到台積電的CoWoS先進封裝技術，也提到鴻海集團的協助，並且感謝廣達與和碩等其他台灣供應商的貢獻，主軸為「感謝台灣」。

鴻海隨後表示，將攜手輝達在台灣打造最先進的「AI工廠」超級算力中心，當中會搭載輝達Blackwell Ultra系統，包含最高階的GB300 NVL 72機櫃級解決方案，配備NVLink、Quantum InfiniBand及Spectrum-X乙太網路，成為鴻海三大戰略平台如智慧製造、智慧電動車、智慧城市發展的重要引擎。

台積電董事長魏哲家則透過新聞稿指出，在台積電，創新始終是一切行動的核心。透過運用先進的AI基礎設施，可賦能研究人員加速半導體技術的突破，為客戶與全球市場帶來下一代解決方案。魏哲家認為，善用這座AI工廠，也再次展現台積電持續突破AI驅動創新的堅定承諾。

黃仁勳並透露，輝達最高階的Grace Blackwell NVL 72 AI伺服器正全力生產中，下半年GB300接棒問世。

輝達強調，上述AI工廠將搭載1萬顆Blackwell GPU，這座超級算力中心將會是台灣AI產業轉型的重要核心，透過與鴻海合作，正在建構這場全球轉型的基礎設施，加速數位智慧規模化，並深化台灣在AI經濟中的領導地位。

黃仁勳指出，台灣不只為世界打造超級電腦，他也很高興地宣布，要為台灣打造AI。輝達、鴻海、台積電、國科會將攜手為台灣的AI基礎建設與生態系，建造第一個大型AI超級電腦，讓每個學生、研究人員、科學家、新創公司與大型公司等都可使用，讓台灣擁有世界級的AI基礎建設至關重要。

輝達補充，國科會將運用鴻海旗下晶兆創新的超級電腦，為台灣科技生態系提供雲端AI運算資源，加速AI在各領域的發展與應用。台積電研究人員也會利用該系統，以相較上一代系統快幾個數量級的效能，推進研發作業。

國科會主委吳誠文說，計畫在南台灣建立一個以AI為重點的產業生態系，將聚焦於投資創新研究、發展強大的AI產業，並鼓勵日常使用AI工具。最終目標是打造一個充滿智慧城市的智慧AI島，期待與輝達和鴻海合作，共同實現這個願景。


延伸閱讀

輝達執行長黃仁勳秀供應鏈背板 威剛、群聯首度打進輝達鏈

黃仁勳號令展開五大布局 看好機器人將成下個兆美元產業

輝達與國科會、台積電、鴻海攜手 官方推主權 AI 動起來了

美超微推新品 伺服器廠樂

整理包／一文看黃仁勳 Computex 演講亮點！輝達台灣總部落腳北士科 點名55家台廠供應鏈

輝達 台積電 AI

延伸閱讀

黃仁勳旋風燒桃園2校 COMPUTEX演講開放報名即秒殺

黃仁勳現身美超微演講站台 梁見後大讚AI天才

幕後／黃仁勳最後鍾情士林北投 最大關鍵蔣萬安親自出馬

黃仁勳：通用機器人將開啟下一個兆級美元產業

相關新聞

半導體風雲／輝達兩岸同步設研發中心 定位有何差異？

AI教父輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度旋風來台，所到之處，民眾爭睹風采焦點。時隔1年他再度現身台灣，提前釋出三大重點，包括將在上海設立研發中心、宣布台灣新研發總部落腳地，以及在全球廣設AI超級電腦。其中，輝達要在台灣及上海同步設研發據點，兩者區隔及定位有何差異？

輝達攜鴻海、台積及國科會打造主權AI GB300下半年問世

輝達執行長黃仁勳昨（19）日在台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講上宣布，將攜手鴻海、台積電及國科會，打造台灣第一...

鴻海投資歐洲要砸85億元 建造先進封測廠 同步投入衛星製造領域

鴻海昨（19）日宣布砸2.5億歐元（約新台幣85.83億元）投資歐洲，兩路並進。包括與Thales SA及Radiall...

鴻海電動車鏈布局 再下一城

鴻海在歐洲有12個據點，主要生產消費智能產品、雲端網路產品及元件與其他產品。歐洲是汽車生產重鎮，有許多知名傳統車廠，鴻海...

可成董事改選 戰火升級

金屬機殼大廠可成將在5月27日股東會改選董事，公司派與市場派選前隔空大打口水戰，近期戰火有升級趨勢。市場派獲得國際投票顧...

輝達與國科會、台積電、鴻海攜手 官方推主權AI動起來了

輝達執行長黃仁勳昨（19）日宣布，將與國科會、台積電、鴻海攜手為台灣打造AI基礎建設。國科會為布局主權AI，已於晶創台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。