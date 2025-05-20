輝達攜鴻海、台積及國科會打造主權AI GB300下半年問世

輝達執行長黃仁勳昨（19）日在台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講上宣布，將攜手鴻海（2317）、台積電（2330）及國科會，打造台灣第一台大型AI超級電腦，為台灣打造AI基礎建設。

外界認為，輝達此舉，不僅強化與供應鏈合作，更是透過攜手台鏈，為台灣打造主權AI的重大里程碑。

輝達特別製作一部介紹其Blackwell晶片與機櫃系統誕生過程的電影，從台積電的一片矽晶圓開始，提到台積電的CoWoS先進封裝技術，也提到鴻海集團的協助，並且感謝廣達與和碩等其他台灣供應商的貢獻，主軸為「感謝台灣」。

鴻海隨後表示，將攜手輝達在台灣打造最先進的「AI工廠」超級算力中心，當中會搭載輝達Blackwell Ultra系統，包含最高階的GB300 NVL 72機櫃級解決方案，配備NVLink、Quantum InfiniBand及Spectrum-X乙太網路，成為鴻海三大戰略平台如智慧製造、智慧電動車、智慧城市發展的重要引擎。

台積電董事長魏哲家則透過新聞稿指出，在台積電，創新始終是一切行動的核心。透過運用先進的AI基礎設施，可賦能研究人員加速半導體技術的突破，為客戶與全球市場帶來下一代解決方案。魏哲家認為，善用這座AI工廠，也再次展現台積電持續突破AI驅動創新的堅定承諾。

黃仁勳並透露，輝達最高階的Grace Blackwell NVL 72 AI伺服器正全力生產中，下半年GB300接棒問世。

輝達強調，上述AI工廠將搭載1萬顆Blackwell GPU，這座超級算力中心將會是台灣AI產業轉型的重要核心，透過與鴻海合作，正在建構這場全球轉型的基礎設施，加速數位智慧規模化，並深化台灣在AI經濟中的領導地位。

黃仁勳指出，台灣不只為世界打造超級電腦，他也很高興地宣布，要為台灣打造AI。輝達、鴻海、台積電、國科會將攜手為台灣的AI基礎建設與生態系，建造第一個大型AI超級電腦，讓每個學生、研究人員、科學家、新創公司與大型公司等都可使用，讓台灣擁有世界級的AI基礎建設至關重要。

輝達補充，國科會將運用鴻海旗下晶兆創新的超級電腦，為台灣科技生態系提供雲端AI運算資源，加速AI在各領域的發展與應用。台積電研究人員也會利用該系統，以相較上一代系統快幾個數量級的效能，推進研發作業。

國科會主委吳誠文說，計畫在南台灣建立一個以AI為重點的產業生態系，將聚焦於投資創新研究、發展強大的AI產業，並鼓勵日常使用AI工具。最終目標是打造一個充滿智慧城市的智慧AI島，期待與輝達和鴻海合作，共同實現這個願景。



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