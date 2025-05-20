輝達攜鴻海、台積及國科會打造主權AI GB300下半年問世
輝達執行長黃仁勳昨（19）日在台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講上宣布，將攜手鴻海（2317）、台積電（2330）及國科會，打造台灣第一台大型AI超級電腦，為台灣打造AI基礎建設。
外界認為，輝達此舉，不僅強化與供應鏈合作，更是透過攜手台鏈，為台灣打造主權AI的重大里程碑。
輝達特別製作一部介紹其Blackwell晶片與機櫃系統誕生過程的電影，從台積電的一片矽晶圓開始，提到台積電的CoWoS先進封裝技術，也提到鴻海集團的協助，並且感謝廣達與和碩等其他台灣供應商的貢獻，主軸為「感謝台灣」。
鴻海隨後表示，將攜手輝達在台灣打造最先進的「AI工廠」超級算力中心，當中會搭載輝達Blackwell Ultra系統，包含最高階的GB300 NVL 72機櫃級解決方案，配備NVLink、Quantum InfiniBand及Spectrum-X乙太網路，成為鴻海三大戰略平台如智慧製造、智慧電動車、智慧城市發展的重要引擎。
台積電董事長魏哲家則透過新聞稿指出，在台積電，創新始終是一切行動的核心。透過運用先進的AI基礎設施，可賦能研究人員加速半導體技術的突破，為客戶與全球市場帶來下一代解決方案。魏哲家認為，善用這座AI工廠，也再次展現台積電持續突破AI驅動創新的堅定承諾。
黃仁勳並透露，輝達最高階的Grace Blackwell NVL 72 AI伺服器正全力生產中，下半年GB300接棒問世。
輝達強調，上述AI工廠將搭載1萬顆Blackwell GPU，這座超級算力中心將會是台灣AI產業轉型的重要核心，透過與鴻海合作，正在建構這場全球轉型的基礎設施，加速數位智慧規模化，並深化台灣在AI經濟中的領導地位。
黃仁勳指出，台灣不只為世界打造超級電腦，他也很高興地宣布，要為台灣打造AI。輝達、鴻海、台積電、國科會將攜手為台灣的AI基礎建設與生態系，建造第一個大型AI超級電腦，讓每個學生、研究人員、科學家、新創公司與大型公司等都可使用，讓台灣擁有世界級的AI基礎建設至關重要。
輝達補充，國科會將運用鴻海旗下晶兆創新的超級電腦，為台灣科技生態系提供雲端AI運算資源，加速AI在各領域的發展與應用。台積電研究人員也會利用該系統，以相較上一代系統快幾個數量級的效能，推進研發作業。
國科會主委吳誠文說，計畫在南台灣建立一個以AI為重點的產業生態系，將聚焦於投資創新研究、發展強大的AI產業，並鼓勵日常使用AI工具。最終目標是打造一個充滿智慧城市的智慧AI島，期待與輝達和鴻海合作，共同實現這個願景。
延伸閱讀
整理包／一文看黃仁勳 Computex 演講亮點！輝達台灣總部落腳北士科 點名55家台廠供應鏈
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言