半導體供應鏈進駐屏科 卓揆：大南方新矽谷將成為南向重要門戶
屏東科技產業園區昨（19）日舉行半導體供應鏈進駐啟動典禮，行政院長卓榮泰指出，大南方新矽谷將成為南向重要門戶，屏科將形成完整供應鏈，廠商進駐能啟動下一波擴大內需及高科技發展，持續根留台灣。
卓榮泰昨日出席典禮時表示，政府要讓大南方新矽谷成為南向重要門戶，也成為走向世界重要基地。尤其是屏東，經濟部會訓練大量AI應用人才，協助中小微企業進行數位、淨零雙軸轉型。高雄已有台積電2奈米製程，未來屏科會形成一個更完整供應鏈。
卓榮泰也說，屏東科技產業園區供應鏈進駐，有一個好的開始，台灣是一個高科技令世界刮目相看的科技島，從上游IC設計、中游製造到下游封裝測試，都有一連串非常好的產業供應鏈。不只是高科技，更需要很多中小企業，形成高科技廠商重要的垂直供應鏈。
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