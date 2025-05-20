快訊

川普與普亭通話2小時：梵蒂岡有興趣主持俄烏和談

78歲翁暴衝釀15死傷 前一路口倒車擦撞後車 被質疑心虛加速逃

半導體供應鏈進駐屏科 卓揆：大南方新矽谷將成為南向重要門戶

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
行政院長卓榮泰今到屏東出席「屏科半導體供應鏈進駐啟動典禮」。記者劉星君／攝影
行政院長卓榮泰今到屏東出席「屏科半導體供應鏈進駐啟動典禮」。記者劉星君／攝影

屏東科技產業園區昨（19）日舉行半導體供應鏈進駐啟動典禮，行政院長卓榮泰指出，大南方新矽谷將成為南向重要門戶，屏科將形成完整供應鏈，廠商進駐能啟動下一波擴大內需及高科技發展，持續根留台灣。

卓榮泰昨日出席典禮時表示，政府要讓大南方新矽谷成為南向重要門戶，也成為走向世界重要基地。尤其是屏東，經濟部會訓練大量AI應用人才，協助中小微企業進行數位、淨零雙軸轉型。高雄已有台積電2奈米製程，未來屏科會形成一個更完整供應鏈。

卓榮泰也說，屏東科技產業園區供應鏈進駐，有一個好的開始，台灣是一個高科技令世界刮目相看的科技島，從上游IC設計、中游製造到下游封裝測試，都有一連串非常好的產業供應鏈。不只是高科技，更需要很多中小企業，形成高科技廠商重要的垂直供應鏈。

矽谷 台積電 卓榮泰

延伸閱讀

新北市重大車禍釀3死12傷 邱泰源越洋要求全力救治孩童

獨／三峽重大車禍78歲肇事者曾獲模範父親 酒測值為零

520談話「聚焦3主軸」 賴總統宣告執政第2年迎風轉型之路

三峽重大車禍 衛福部：急救資源充足、持續關注需求

相關新聞

半導體風雲／輝達兩岸同步設研發中心 定位有何差異？

AI教父輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度旋風來台，所到之處，民眾爭睹風采焦點。時隔1年他再度現身台灣，提前釋出三大重點，包括將在上海設立研發中心、宣布台灣新研發總部落腳地，以及在全球廣設AI超級電腦。其中，輝達要在台灣及上海同步設研發據點，兩者區隔及定位有何差異？

輝達攜鴻海、台積及國科會打造主權AI GB300下半年問世

輝達執行長黃仁勳昨（19）日在台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講上宣布，將攜手鴻海、台積電及國科會，打造台灣第一...

鴻海投資歐洲要砸85億元 建造先進封測廠 同步投入衛星製造領域

鴻海昨（19）日宣布砸2.5億歐元（約新台幣85.83億元）投資歐洲，兩路並進。包括與Thales SA及Radiall...

鴻海電動車鏈布局 再下一城

鴻海在歐洲有12個據點，主要生產消費智能產品、雲端網路產品及元件與其他產品。歐洲是汽車生產重鎮，有許多知名傳統車廠，鴻海...

可成董事改選 戰火升級

金屬機殼大廠可成將在5月27日股東會改選董事，公司派與市場派選前隔空大打口水戰，近期戰火有升級趨勢。市場派獲得國際投票顧...

輝達與國科會、台積電、鴻海攜手 官方推主權AI動起來了

輝達執行長黃仁勳昨（19）日宣布，將與國科會、台積電、鴻海攜手為台灣打造AI基礎建設。國科會為布局主權AI，已於晶創台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。