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大摩：中國大陸AI聚焦效率及市場應用 四台股受惠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根士丹利證券（大摩）發布「中國大陸人工智慧（AI）：沈睡的巨人覺醒了」報告指出，中國大陸將限制轉為機會，避免使用昂貴的運算資源，而是聚焦於效率。AI商機由硬體轉移到應用時，60家大中華企業可望受惠，包括聯發科（2454）、祥碩、致茂、臻鼎-KY等四家台廠。

這篇報告長達97頁，動用大摩16名專家。大摩在報告中開宗明義指出，中國大陸專注於AI如何大規模推動工業轉型，並將限制轉化為機會。大陸採取自上而下的方式，將戰略、生態系統、規格標準及產業特定創新結合已經強大的基礎設施，有助於釋放AI在中國大陸的潛力。

大摩指出，中國大陸正在運用數量明顯減少的硬體，來開發尖端的AI功能，重新定義對運算力需求的預期。中國大陸採取的是效率驅動策略，DeepSeek R1及許多新推出的開源模型提供多元化的AI機會，而不是採取更資本密集／高效能的已成形AI模型，這也是一條不同的投資回報路徑。

大摩表示，受到美國限制的影響，中國大陸避免使用昂貴的運算資源，轉而聚焦效率。美國限制是近期的逆風，但中國大陸企業一直專注於開發更高效、更便宜的AI技術，因為早已體認到，中國大陸在高效能AI運算方面要追上美國需要時間。

隨著AI價值從硬體轉移到應用層面，大摩認為中國大陸能繼續成功將AI應用推向市場並且改造產業。企業如果擁有獨家數據，將獲得龐大的超額回報，特別是能提供每秒符元（token）服務（即提高每秒處理資訊速度的能力）的企業，此時AI賦能者已過了高峰期。

大摩指出，最偉大的公司都是在這樣的時代誕生。雖然全面評估仍為時過早，但大摩點出60家企業，以發掘在AI運用、創新、投資及市場占有率領先的公司。其中，台股有四家，包括聯發科、祥碩、致茂、臻鼎-KY。

大摩 AI

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