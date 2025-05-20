黃志芳：AI正在革命 今年是開啟新篇章關鍵

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）今天開展，外貿協會董事長黃志芳表示，ＡＩ正在以驚人的速度改變產業格局，ＡＩ正在經歷一場革命，今年將是開啟ＡＩ的下一個篇章重要關鍵。台北市電腦公會理事長彭双浪則說，台灣在ＡＩ時代具備三大優勢：世界級的半導體供應鏈、領先的軟硬整合能力，以及應對人口高齡化與勞動力短缺的實際解方，展現堅強的產業韌性。

黃志芳和彭双浪昨出席台北國際電腦展開幕前記者會，黃志芳說，ＡＩ從演算法的突破到應用門檻的大幅降低，推動產業全面轉型；當全球面臨美國總統川普的高關稅問題，正處於動盪不確定性的時刻，各國正努力應對不斷變化的經濟新局，全球的貿易關係正在被重新定義，地緣政治迅速變化。

當各國的企業和領導者都在問「接下來會是什麼？」黃志芳指出，ＡＩ會是一個全球一定要重視的強大變革，ＡＩ和計算能力是一個比地緣政治或經濟本身更深層次的事物，ＡＩ正在經歷一場革命，今年將是開啟ＡＩ的下一個篇章重要關鍵。

彭双浪則說，ＡＩ早已不只是熱門話題，而是正在深刻改變全球產業的關鍵力量。COMPUTEX與InnoVEX身為全球最具影響力的Ｂ２Ｂ平台之一，站在這場ＡＩ革命的核心，今年的主題「AI NEXT」，正是對科技未來的願景與期待。

彭双浪表示，今年的展覽與ＡＩ相關的技術已占展區六成以上，這個驚人的數字清楚指出產業的發展方向。從生成式ＡＩ、機器人、邊緣運算、車用創新到RISC－V架構，將在電腦展中看到全球最尖端的科技成果。