花旗：筆電業下半年出貨動能趨緩 看好六大台廠

花旗證券在最新出具的「台灣硬體與儲存產業」報告中指出，由於總體的不確定性，造成下半年筆電能見度依然有限，出貨動能預計趨緩。在相關台廠中，花旗看好華碩（2357）、廣達、緯創、英業達、台達電、嘉澤等六家。

花旗指出，台灣前五大筆電ODM廠4月總出貨950萬台，月減23%、年減1%，略低於花旗之前的預估（4月出貨量只有第2季預估出貨量的約30%）。第2季關稅帶動的提前備貨效應仍可望持續，預期筆電ODM廠在第2季不僅會加速出貨，且會擴大在中國大陸以外的產能，以降低輸美產品第3季起面臨的關稅風險。

花旗指出，儘管因為關稅的不確定因素，使得下游客戶提前拉貨，不過根據筆電廠4月的出貨情況推估，第2季筆電出貨將季增6%、年減3%，略低於原先預期的季增7%、年減3%。

花旗分析，下半年筆電能見度依然有限，但多數ODM廠的出貨跡象顯示，成長動能可能逐漸趨緩，主要是因為總體的不確定性，加上去年第4季以來的累積回補庫存。因此，投資人在布局下游硬體產業類股時，建議應聚焦產品組合多元化、地域和貨幣組合多元化、或具有利潤改善潛力的公司。

在個人電腦（PC）品牌廠中，花旗首選華碩，因為獲利改善、在遊戲產品的領導地位、並且有分散多元的營收／匯率組合，可以降低匯率風險；在ODM與零組件廠中，花旗則看好廣達、緯創、英業達、台達電及嘉澤，主要是因為今、明兩年的獲利前景更好。