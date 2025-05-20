可成董事改選 戰火升級
金屬機殼大廠可成（2474）將在5月27日股東會改選董事，公司派與市場派選前隔空大打口水戰，近期戰火有升級趨勢。市場派獲得國際投票顧問機構GL（Glass Lewis）投票報告建議力挺；公司派則獲另一國際投票顧問機構ISS支持。雙方均希望透過投票顧問機構拉攏選票，讓選舉添增更多火藥味。
可成外資股東TIH表示，GL將投票支持瓦山塔跟寶塔街外資股東提名的一名董事候選人王亞倫和一名獨立董事候選人許兆慶。
美國兩大退休基金的加州公務員退休基金CalPERS與加州教師退休基金CalSTRS等兩大股東，兩家機構均在官網上揭露反對可成董事會提名的全數七位候選人，支持外資股東提名的三位獨立董事。
GL機構報告指出，可成轉型進度緩慢、獲利主要依賴非營運項目、資產過度集中於金融商品，讓人質疑本業獲利是否穩定可持續，且是否真靠營運實力達成。GL並非首次力挺可成外資股東，2024年時就曾在股東會前表態支持外資股東。
外資股東表示，今年以1％股東身份提名，是希望爭取話語權，達到督促企業治理健全與轉型，讓可成營運及發展更好。
可成公司派昨（19）日發出聲明稿，經查訪後，確認是國際投票顧問機構龍頭業者ISS出具報告支持可成公司派。
可成表示，感謝某家投票顧問對公司獲利表現與總股東報酬率（TSR）的肯定，尤其是公司因應地緣政治發展並推動策略轉型，出售大陸廠房後展現的成果。
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