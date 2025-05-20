大宇斥資21億台中獵地

上市紡織股大宇（1445）昨（19）日召開重大訊息說明會，總經理楊任凱表示，為增加營業收入及整體資產優化與資金效益考量，董事會決議以21億元，取得台中市大雅區自強段共十筆地號及二筆建號，共計3,388.9坪土地及1萬6,183坪的建物。

大宇為力拚轉型，董事會通過以21億元此次買下的不動產，為美國捷普科技（Jabil）在台灣的全資子公司綠點高新科技公司所擁有。據了解，完成交易後，公司將與綠點高新科技簽訂20年的回租合約，預計為大宇帶來33億元的穩定租金收入。

大宇是國內聚酯長纖梭織布及聚酯加工絲廠，2024年全年稅後虧損1.99億元，今年第1季在業外收益挹注下，單季稅後純益2,321萬元，每股稅後純益0.18元。大宇近年來受到中國大陸紡品競價及東南亞市場搶單，近七年來紡纖本業都處於虧損狀況，多是靠著業外收益挹注獲利。

由於看好台中房地產市場景氣活絡，大宇在營業收入及資金效益考量下投入台中房地產市場，爭取多元化發展綜效。