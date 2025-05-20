鴻海電動車鏈布局 再下一城

鴻海（2317）在歐洲有12個據點，主要生產消費智能產品、雲端網路產品及元件與其他產品。歐洲是汽車生產重鎮，有許多知名傳統車廠，鴻海在歐洲設立封測廠，可望擴大車用半導體在歐洲市場的出貨量，為在歐洲建立完整電動車產業鏈再下一城，也為承接電動車整車代工訂單做準備。

鴻海目前在全球24個國家地區有233個據點，如今又增添在法國設立先進半導體封測廠，以及進軍低軌衛星產業鏈，再度展現公司強大的全球與區域布局能力。

至於衛星產業鏈，鴻海董事長劉揚偉曾表示，進入低軌衛星產業後才發現商機龐大，將是集團未來可以進入的代工領域。

根據聯合國統計，目前全球仍有37%人口、約29億人無法連接網際網路，陸地有60%未有行動網路覆蓋。低軌衛星通訊以高覆蓋率、低延遲特性，可改善偏遠地區通訊問題，與智慧車聯網結合，提升行車安全與資訊傳遞效率，並提供更精準的定位服務。