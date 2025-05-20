快訊

川普與普亭通話2小時：梵蒂岡有興趣主持俄烏和談

78歲翁暴衝釀15死傷 前一路口倒車擦撞後車 被質疑心虛加速逃

鴻海電動車鏈布局 再下一城

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）在歐洲有12個據點，主要生產消費智能產品、雲端網路產品及元件與其他產品。歐洲是汽車生產重鎮，有許多知名傳統車廠，鴻海在歐洲設立封測廠，可望擴大車用半導體在歐洲市場的出貨量，為在歐洲建立完整電動車產業鏈再下一城，也為承接電動車整車代工訂單做準備。

鴻海目前在全球24個國家地區有233個據點，如今又增添在法國設立先進半導體封測廠，以及進軍低軌衛星產業鏈，再度展現公司強大的全球與區域布局能力。

至於衛星產業鏈，鴻海董事長劉揚偉曾表示，進入低軌衛星產業後才發現商機龐大，將是集團未來可以進入的代工領域。

根據聯合國統計，目前全球仍有37%人口、約29億人無法連接網際網路，陸地有60%未有行動網路覆蓋。低軌衛星通訊以高覆蓋率、低延遲特性，可改善偏遠地區通訊問題，與智慧車聯網結合，提升行車安全與資訊傳遞效率，並提供更精準的定位服務。

鴻海 低軌衛星

延伸閱讀

黃仁勳主題演講開講 這些產業大咖全來了

除了黃仁勳演講 彭博：COMPUTEX科技大戲 五看點聚光

全球打造日不落台灣科技園區 劉揚偉接電電公會理事長

鴻海劉揚偉確認出席黃仁勳「兆元宴」 這次一樣在老地方

相關新聞

輝達攜鴻海、台積及國科會打造主權AI GB300下半年問世

輝達執行長黃仁勳昨（19）日在台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講上宣布，將攜手鴻海、台積電及國科會，打造台灣第一...

鴻海投資歐洲要砸85億元 建造先進封測廠 同步投入衛星製造領域

鴻海昨（19）日宣布砸2.5億歐元（約新台幣85.83億元）投資歐洲，兩路並進。包括與Thales SA及Radiall...

鴻海電動車鏈布局 再下一城

鴻海在歐洲有12個據點，主要生產消費智能產品、雲端網路產品及元件與其他產品。歐洲是汽車生產重鎮，有許多知名傳統車廠，鴻海...

可成董事改選 戰火升級

金屬機殼大廠可成將在5月27日股東會改選董事，公司派與市場派選前隔空大打口水戰，近期戰火有升級趨勢。市場派獲得國際投票顧...

輝達與國科會、台積電、鴻海攜手 官方推主權AI動起來了

輝達執行長黃仁勳昨（19）日宣布，將與國科會、台積電、鴻海攜手為台灣打造AI基礎建設。國科會為布局主權AI，已於晶創台灣...

大宇斥資21億台中獵地

上市紡織股大宇昨（19）日召開重大訊息說明會，總經理楊任凱表示，為增加營業收入及整體資產優化與資金效益考量，董事會決議以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。