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鴻海投資歐洲要砸85億元 建造先進封測廠 同步投入衛星製造領域

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海。 鴻海提供
鴻海。 鴻海提供

鴻海（2317）昨（19）日宣布砸2.5億歐元（約新台幣85.83億元）投資歐洲，兩路並進。包括與Thales SA及Radiall SA三方在法國設立合資公司，投入半導體先進封裝與測試（OSAT）；還有與Thales在衛星領域策略合作，投入衛星製造產業鏈。

鴻海表示，在法國半導體建廠及星鏈量產合作案，是由法國政府於第八屆「選擇法國」（Choose France）國際商業高峰會（International Business Summit）上對外公布。

首先，鴻海攜手法國三方合作的OSAT，未來以扇出型晶圓級封裝（FOWLP）技術為主，該工廠將是歐洲首座FOWLP先進封裝測試廠，有助鴻海扎根歐洲，可視為強化全球供應鏈韌性布局。銷售初期以歐洲市場為主要服務對象，客戶領域涵蓋汽車、太空科技、6G行動通訊、國防等產業。

鴻海董事長劉揚偉先前表示，鴻海在IC設計服務，除先鎖定汽車，也會鎖定衛星產業；而異質整合一直是公司研究發展方向。評估在歐洲設立封測廠，是將先進封裝技術放到當地發展。

衛星領域方面，鴻海延續去年鴻海科技日揭櫫的產業發展方向，結合Thales在太空技術方面的實力，以及鴻海在高科技電子領域的高品質量產技術，共同發展高質量、高附加價值的衛星量產能力，為未來客戶的大規模星鏈計畫，提供先進技術內容與多元解決方案。

這是鴻海繼2023年11月發射自製低軌衛星珍珠號後， 在太空產業的創新發展再度寫下關鍵里程碑。

事實上，鴻海攜手子公司及多家產業夥伴，已展現衛星通訊產業鏈的布局，包括富智康與日本夏普合作開發的低軌衛星使用者終端、鴻海子公司承煒科技（Rayprus）開發的地球觀測相機模組；鴻騰精密生產，專為太空環境設計的軍規耐候性連結線束與太空用連接器與線材。

鴻海集團B5G政策組處長趙元瀚曾表示，低軌衛星可能在未來十至15年成為5G或6G通信的重要環節，屆時從天上的低軌衛星，到地面上的5G／6G基地台和接收設備，數量很可能遠超乎一般人的認知。

他說，現在的低軌衛星是「手工打造」，鴻海希望以標準化、產業化的方式，提供代工生產服務。

鴻海 低軌衛星

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